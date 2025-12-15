Bundespolizei nimmt Mordverdächtigen an Frankfurter Flughafen fest

Die Bundespolizei hat am Flughafen von Frankfurt am Main einen Mordverdächtigen festgenommen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, wollte der von türkischen Behörden gesuchte 27-Jährige am Freitag in die finnische Hauptstadt Helsinki reisen. Er wurde nach einem Fahndungshinweis an einer Sicherheitskontrolle verhaftet.

Eine weitere Überprüfung des afghanischen Staatsangehörigen ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft im nordrhein-westfälischen Dortmund zur Vermögensabschöpfung wegen Geldwäsche zur Fahndung ausgeschrieben war. Er sei an die Justiz überstellt worden und warte nun auf seine Auslieferung, teilte die Bundespolizei mit. (afp/red)