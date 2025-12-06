Frau in Ingolstadt erstochen – Söhne greifen ein

Ein Mann soll in Ingolstadt mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen und sie dabei tödlich verletzt haben.

Verdächtiger im Krankenhaus unter Bewachung

Die 45-Jährige kam am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Verdächtige wurde demnach mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird.

Den Angaben zufolge sollen die Frau und der Mann abends in eine Auseinandersetzung geraten sein, als der Verdächtige mit dem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben soll.

Die beiden Söhne der Frau im Alter von 29 und 17 Jahren seien eingeschritten und ihrer Mutter zu Hilfe gekommen: Sie traten und schlugen laut Polizei auf den mutmaßlichen Täter ein, um ihn von ihrer Mutter abzuhalten.

Die Polizei sperrte den Tatort ab und befragte Zeugen, wie es weiter hieß. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. (dpa/red)