Star-Regisseur Rob Reiner und seine Frau mit Stichwunden tot aufgefunden

Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Auch ein Statement der Familie zum Tod des Ehepaars wird zitiert.

Die Mordkommission der Polizei Los Angeles hat nach eigenen Angaben mit Untersuchungen begonnen, wollte die Identität der gefundenen Personen aber zunächst nicht bestätigen.

„Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre“, heißt es laut CNN in der Mitteilung der Familie Reiner.

Rob Reiner war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele gab es unterschiedliche Angaben von 65 bis 68 Jahren.

Mordkommission ermittelt

Man habe zwei Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte Alan Hamilton von der Polizei Los Angeles in der Nacht zum Montag.

Eine Mordkommission habe die Untersuchung übernommen und bereits einen Durchsuchungsbefehl beantragt, so Hamilton. Bislang habe man keinen Verdächtigen festgenommen oder identifiziert, so Hamilton weiter.

Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood.

Hollywood und Politik trauern

Schauspieler und Politiker zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. „Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod,“ schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X.

Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Er sei „entsetzt“ über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äußerten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.

„Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden,“ sagte Sean Astin, der Vorsitzende der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, erklärte, die Ermittlungen liefen. Sie sei „untröstlich wegen des tragischen Verlusts von Rob und seiner Frau Michele“. „Ich kannte Rob und hatte enormen Respekt vor ihm“, fügte die Bürgermeisterin hinzu.

Er sei nicht nur ein „gefeierter Schauspieler, Regisseur, Produzent, Autor“ gewesen, sondern auch ein „engagierter politischer Aktivist, der immer seine Gaben im Dienste für andere genutzt“ habe.

Einer der gefragtesten Regisseure

Mit Filmen wie „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“, „Harry und Sally“ und „Eine Frage der Ehre“ stieg Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf.

In Hollywood-Kreisen war Reiner als streitbarer Liberaler bekannt. So machte er sich 1998 in einer Volksabstimmung für eine höhere Tabaksteuer in Kalifornien stark. Zudem kämpfte der vierfache Vater jahrelang für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe.

Reiner war in den 1970er Jahren durch seine Rolle in der populären Sitcom „All in the Family“ zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 veröffentlichte er mit der Doku-Parodie „This Is Spinal Tap“ seinen ersten Film als Regisseur.

Weltbekannt wurde Reiner in den folgenden Jahren durch den Abenteuerfilm „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“ sowie der Romantik-Komödie „Harry und Sally“, bis heute ein Hollywood-Klassiker. (afp/dpa/ks)