Zwei Schwerverletzte bei Schusswechsel in Köln – Mordkommission ermittelt

Zwei Männer sind in Köln durch Schüsse schwer verletzt worden. Noch in der Nacht nahmen Polizisten einen 27-jährigen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen. Dem Mann wird vorgeworfen, in einer Auseinandersetzung mehrere Schüsse abgefeuert zu haben. Dabei soll er einen 46 und 53 Jahre alten Mann getroffen und beide schwer verletzt haben.

Die Tat soll sich auf einem Parkplatz bei der Veranstaltungshalle Motorworld abgespielt haben. Zuvor soll es zum Streit zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Sanitäter brachten die beiden Männer in eine Klinik.

Show spielt in angrenzender Veranstaltungshalle

Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand laut der Webseite der Motorworld die Dinnershow „Weihnachtsengel“ in einer Halle unweit des Tatorts statt. Laut Polizei kam es zu keinen Beeinträchtigungen der ausverkauften Show. Die Halle sei durch die Beamten nicht gesperrt worden, sagte der Sprecher.

Mordkommission ermittelt

Was zu der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz führte, war zunächst unklar. Ebenso blieb zunächst unklar, welche Waffe der Täter nutzte und in welchem Verhältnis der Verdächtige zu den Opfern steht. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Nun müssen die ganzen Informationen sowie gesicherten Spuren zusammengetragen, analysiert und ausgewertet werden, sagte ein Sprecher in der Nacht. Zuvor hatte die Polizei am Tatort Spuren gesichert und Zeugen befragt. (dpa/red)