Zwei Schwerverletzte bei Schusswechsel in Köln – Mordkommission ermittelt
Zwei Männer sind in Köln durch Schüsse schwer verletzt worden. Noch in der Nacht nahmen Polizisten einen 27-jährigen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen. Dem Mann wird vorgeworfen, in einer Auseinandersetzung mehrere Schüsse abgefeuert zu haben. Dabei soll er einen 46 und 53 Jahre alten Mann getroffen und beide schwer verletzt haben.
Die Tat soll sich auf einem Parkplatz bei der Veranstaltungshalle Motorworld abgespielt haben. Zuvor soll es zum Streit zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Sanitäter brachten die beiden Männer in eine Klinik.
[etd-related posts=“5316168″]
Show spielt in angrenzender Veranstaltungshalle
Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand laut der Webseite der Motorworld die Dinnershow „Weihnachtsengel“ in einer Halle unweit des Tatorts statt. Laut Polizei kam es zu keinen Beeinträchtigungen der ausverkauften Show. Die Halle sei durch die Beamten nicht gesperrt worden, sagte der Sprecher.
[etd-related posts=“5314045″]
Mordkommission ermittelt
Was zu der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz führte, war zunächst unklar. Ebenso blieb zunächst unklar, welche Waffe der Täter nutzte und in welchem Verhältnis der Verdächtige zu den Opfern steht. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.
Nun müssen die ganzen Informationen sowie gesicherten Spuren zusammengetragen, analysiert und ausgewertet werden, sagte ein Sprecher in der Nacht. Zuvor hatte die Polizei am Tatort Spuren gesichert und Zeugen befragt. (dpa/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion