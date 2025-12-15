EU lockert Verbrenner-Aus für Privatkunden – Firmen unter Druck

In Kürze:

Am Dienstag präsentiert die EU-Kommission ihre neuen Pläne zum Verbrenner-Aus .

. Durchgesickert ist eine Senkung der CO₂-Emissionen von 100 auf 90 Prozent .

. Für gewerblich genutzte und geleaste Fahrzeuge könnten hingegen strengere Vorgaben kommen.

könnten hingegen strengere Vorgaben kommen. Die deutschen Autobauer hoffen auf deutliche Entschärfungen.

Vor gut drei Jahren einigte sich die Europäische Kommission darauf, dass Neuwagen in der EU ab 2035 kein Kohlenstoffdioxid (CO₂) mehr ausstoßen dürfen. 2023 folgte der Beschluss der 27 EU-Mitgliedstaaten. Dieser Schritt sollte den Umstieg auf die Elektromobilität beschleunigen, da E-Autos – zumindest direkt – ohne Auspuff kein CO₂ ausstoßen.

Allerdings regte sich danach zunehmend Widerstand, auch aus der Automobilbranche. Deshalb hat die EU-Kommission ihre Pläne zu den Abgasvorgaben für Neuwagen ab 2035 überarbeitet und will diese am Dienstag, 16. Dezember, vorstellen.

Kommt ein aufgeweichtes Verbrenner-Aus?

Nach bisher bekannt gewordenen Informationen könnte in zehn Jahren ein aufgeweichtes Verbrenner-Aus kommen. Demnach müsste der durchschnittliche CO₂-Ausstoß der Fahrzeugflotte der Autobauer in der EU bis 2035 nicht mehr vollständig, sondern nur noch um 90 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2021 sinken.

Damit könnten auch weiterhin Plug-in-Hybride sowie Elektroautos mit sogenanntem Range-Extender zugelassen werden. Dabei handelt es sich um einen Reichweitenverlängerer in Form eines zusätzlichen kleinen Verbrennungsmotors, der bei Bedarf Strom erzeugt. Diese Regelungen würden sich auf privat gekaufte Fahrzeuge beziehen.

Strengere Vorgaben für Firmen- und Leasingfahrzeuge geplant

Bei gewerblich genutzten Fahrzeugen sieht es hingegen anders aus: Hier sind strengere Vorgaben geplant. Zwar haben einige Unternehmen bereits E-Autos angeschafft, doch batteriebetriebene Fahrzeuge machen bislang nur rund 16 Prozent aus.

Laut Berichten könnte die EU-Kommission den Druck auf die Unternehmen erhöhen, sodass der Anteil von Elektrofahrzeugen bis 2027 mindestens 50 Prozent erreichen soll und bis 2030 auf 90 Prozent steigt.

Der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) erklärte dem „Focus“, dass von der geplanten Neuregelung „nicht nur Mietwagen und Firmenflotten“, sondern auch „privat geleaste Fahrzeuge in den Flotten der Autobauer“ betroffen seien.

Leasing betrifft zudem viele Privatkunden: In diesem Jahr stammten 55 Prozent der Anfragen von Privatpersonen.

Die Wunschliste der Autobauer

Die deutschen Automobilhersteller hoffen am Dienstag auf Entlastungen. Ihre Forderungen umfassen Ausnahmen für Hybridfahrzeuge und Bio-Benzin sowie die Möglichkeit, dass Autobauer mit Bauteilen aus Europa den CO₂-Ausstoß ihrer Fahrzeuge nicht vollständig auf null senken müssen und weiterhin Verbrenner-Pkw verkaufen können.

In den vergangenen Jahren ist die deutsche Automobilbranche in eine Krise geraten: Sinkende Absatzzahlen, Gewinneinbrüche und Stellenabbau trafen auch ausländische Hersteller. Die Umstellung auf Elektromobilität verlief langsamer als erwartet, sodass manche Hersteller wieder verstärkt auf Verbrennervarianten setzen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwähnte in einem Brief nach Brüssel, dass auch nach 2035 noch „hocheffiziente“ Verbrenner zugelassen werden könnten. Der Begriff bleibt jedoch vage und unklar, wie die Bundesregierung ihn definiert.

Autobauer wie BMW und Mercedes beziehen sich auf bereits verfügbare Modelle. Ihrer Definition zufolge sind alle Verbrenner „hocheffizient“, bei denen ein kleiner Elektromotor Bremsenergie zurückgewinnt und beim Starten sowie Beschleunigen unterstützt, wodurch der Benzinverbrauch sinkt. BMW-Chef Oliver Zipse argumentierte in Brüssel, solche Fahrzeuge könnten ältere Autos mit deutlich höherem Verbrauch ersetzen.

Kürzlich stellte auch der japanische Autohersteller Mazda ein Konzeptfahrzeug vor, das während der Fahrt nicht nur CO₂-neutral sein soll, sondern zusätzlich CO₂ aus der Luft filtern kann. Es handelt sich hierbei jedoch um ein Konzept, das noch nicht serienreif ist.

Spanien will am Verbrenner-Aus festhalten

Zu den Befürwortern des Verbrenner-Aus zählt Spanien. Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Jede weitere Lockerung würde das Risiko einer erheblichen Verzögerung der Modernisierungsinvestitionen mit sich bringen, verbunden mit einem vorübergehenden Rückgang der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.“ Dies würde sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobil- und Zulieferindustrie auswirken.

Sánchez fügte hinzu: „Wir lehnen es daher ab, dass Verbrennungsfahrzeuge oder andere Technologien ohne nachgewiesene Zukunftsfähigkeit über das Jahr 2035 hinaus weiter vermarktet werden dürfen.“ Der Brief ist auf Donnerstag datiert.

FDP fordert komplettes Aus des Verbrenner-Aus

FDP-Chef Christian Dürr verlangte eine vollständige Rücknahme des Verbrenner-Aus. „Was Frau von der Leyen jetzt als angebliche Abkehr vom Aus für den Verbrennungsmotor verkaufen will, ist nichts weiter als ein dreister Täuschungsversuch“, sagte Dürr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine „winzige Lockerung“ reiche bei Weitem nicht aus, um die Zukunft der Autoindustrie zu sichern.

Die Flottenregeln, die die EU-Kommission weiterhin aufrechterhalten will, würden für den Klimaschutz wenig bewirken, hätten aber erhebliche Auswirkungen auf die Industrie. „Diese Regulierung muss vollständig gestrichen werden, denn sie zerfrisst das Fundament unserer industriellen Stärke, ohne ökologisch irgendeinen Mehrwert zu liefern“, sagte FDP-Chef Christian Dürr.

Während sich die Branche und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für eine Aufweichung des Verbrenner-Aus eingesetzt hatten, sind die Grünen und einige Experten über den Richtungswechsel bestürzt

Laut einer repräsentativen Umfrage des ZDF-„Politbarometers“ unterstützen knapp zwei Drittel der Bundesbürger das Vorhaben. Demnach sind 63 Prozent der Befragten der Meinung, dass nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotoren wie Benziner oder Diesel neu zugelassen werden sollten.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)