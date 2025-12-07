Nach 40 Kilometer langer Irrfahrt: 82-jähriger Autofahrer ertrinkt in Rhein

Ein offenbar orientierungsloser 82-Jähriger aus Rheinland-Pfalz ist nach einer kilometerlangen Irrfahrt in Baden-Württemberg mit seinem Auto in den Rhein gefahren und ertrunken.

Nach längerer Suche fanden Spezialboote der Polizei das Fahrzeug am Sonntagnachmittag und bargen es bei Rheinstetten aus dem Fluss, wie die Polizei in Offenburg mitteilte.

Im Inneren befand sich demnach die Leiche des 82-Jährigen aus der Gemeinde Bergzabern in Rheinland-Pfalz, nach dem seit Samstag gesucht worden war.

Zwischen dem Unglücks- und dem Wohnort des Verstorbenen liegen je nach Fahrtstrecke um die 40 Kilometer. Laut Polizei war der „wegen Orientierungslosigkeit“ vermisst gemeldete Mann am Samstagabend mit seinem Auto an einem Fähranleger in Neuburgweier bei Rheinstetten aus ungeklärter Ursache in den Rhein gefahren.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Um wen es sich bei dem Autofahrer handelte, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Ein Großeinsatz von Rettungskräften blieb erfolglos. Alle Rettungs- und Bergungsversuche, bei denen unter anderem auch ein Tauchroboter sowie Taucher eingesetzt wurden, blieben in der Nacht zunächst vergeblich.

Erst am Sonntag wurde das Auto mit dem Toten darin von einem Peilboot der Polizei im Oberrhein geortet und von einem zweiten Polizei-Spezialboot geborgen.(afp/red)