Reizstoff in Berliner Jugendzentrum versprüht – elf Verletzte
Eine Gruppe von bis 20 Menschen hat am späten Samstagnachmittag ein Jugendzentrum in Berlin-Köpenick mit Reizstoff attackiert - neun Jugendliche und zwei Erwachsene wurden verletzt.
Eine Gruppe von 15 bis 20 Menschen hat ein Jugendzentrum in Berlin-Köpenick mit Reizstoff attackiert. Sie klingelten am späten Samstagnachmittag an der Tür, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als ein Betreuer öffnete, habe einer aus der Gruppe einen Teleskopschlagstock aus der Hosentasche gezogen und dem Betreuer Reizstoff ins Gesicht gesprüht.
Dieser sei zu Boden gegangen. Die Gruppe sei in das Gebäude gelaufen und habe in vier verschiedenen Räumen wahllos Reizstoff versprüht. Danach seien die Tatverdächtigen geflüchtet.
Neun Jugendliche und zwei Erwachsene wurden verletzt, sie erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Die Feuerwehr behandelte sie vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.(afp/red)
