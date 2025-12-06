Thomas Gottschalks letzte Show

Viel Applaus für Thomas Gottschalk: In seiner nach eigenen Worten letzten Samstagabendshow ist der 75-Jährige bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bei RTL vom Publikum gefeiert worden.

„Thomas, du bist eine Legende“, stand auf einem selbst gemalten Schild im Publikum. „Wetten, dass wir Thommy vermissen werden“ auf einem anderen – Gottschalk war vor allem mit der ZDF-Show „Wetten, dass…?“ populär geworden.

Der Moderator hatte schon im Mai angekündigt, sich aus der Samstagabend-Unterhaltung zurückzuziehen. Kurz danach bekam er eine Krebsdiagnose, wie erst kürzlich bekannt wurde.

Mit der Einnahme starker Schmerzmittel wegen der Erkrankung erklärte Gottschalk auch seine jüngsten öffentlichen Auftritte, bei denen er verwirrt wirkte und Aussetzer hatte.

Obwohl Gottschalk nach eigenen Angaben eine aggressive Krebserkrankung hat, sagte er seinen Fans in einer Videobotschaft am Samstag, „macht euch bitte keine Sorgen“. Er gehe die Dinge positiv an.

Gottschalk stand seit 2018 zusammen mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera. Auch Schöneberger und Jauch wollen sich mit der Ausgabe vom Samstagabend von der Show zurückziehen, RTL will das Format mit einem noch nicht genannten neuen Team fortsetzen.

Schöneberger stellte trotz ihres eigenen Abschieds von dem Format Gottschalk in den Mittelpunkt. „Wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk“, sagte sie.

Im Publikum saß auch Gottschalks Frau Karina. Sein langjähriger Freund und Filmpartner bei den in den 80er Jahren erfolgreichen „Supernasen“-Filmen, Mike Krüger, war Überraschungsgast. (Aafp/ks)