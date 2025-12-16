Nur 22 Prozent der Jugendlichen sehen Deutschland auf gutem Weg

Nur eine Minderheit der Jugendlichen in Deutschland sieht das Land auf einem guten Weg. Laut einer am Dienstag in Gütersloh veröffentlichten Umfrage für die Liz-Mohn-Stiftung glauben nur 22 Prozent oder etwas mehr als ein Fünftel der befragten Zwölf- bis 18-Jährigen, dass die Zukunft hierzulande in drei Jahren besser sein wird als heute. Mit dem eigenen Leben ist eine knappe Mehrheit von 52 Prozent demnach aber zufrieden.

Zufriedenheit mit dem eigenen Leben

Betroffen fühlen sich Jugendliche in ihrem eigenen Alltag demnach vor allem von inflationsbedingt steigenden Preisen, 82 Prozent verwiesen bei der entsprechenden Frage darauf. Mit der Demokratie zufrieden sind 62 Prozent – und 52 Prozent damit, wie sie in Deutschland funktioniert.

Die Befragung, für die laut Stiftung 800 Kinder und Jugendliche befragt wurden, verzeichnete außerdem einen Zuwachs beim politischen Interesse. Im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung aus dem Vorjahr stieg der Anteil der Zwölf- bis 18-Jährigen, der sich für Politik interessiert, um sechs Prozentpunkte auf 45 Prozent.

Informationsquellen der Jugendlichen

Hauptinformationsquellen sind demnach das persönliche Umfeld bei 60 Prozent, soziale Medien bei 58 Prozent sowie klassische Medien wie Fernsehen und Radio bei 56 Prozent. (afp/red)