Shen Yun und Falun Gong: Chinas Kultur trotz KPCh-Unterdrückung weltweit gefeiert

In Kürze:

Shen Yun & Falun Gong : Zeigt Chinas klassische Kultur vor der KP Chinas.

: Zeigt Chinas klassische Kultur vor der KP Chinas. KPCh-Unterdrückung : Versucht Aufführungen weltweit zu stoppen.

: Versucht Aufführungen weltweit zu stoppen. Globale Anerkennung: Inspiriert Zuschauer und bewahrt Tradition.

Shen Yun ist eine klassische chinesische Tanzgruppe, gegründet und geleitet von einer friedlichen Gemeinschaft, die der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) offenbar große Angst einjagt. Kurz nach Shen Yuns Gründung im Jahre 2006 glaubten chinesische Funktionäre, den perfekten Plan zu haben, um die amerikanische Kunstgruppe vom Markt zu verdrängen:

Sie planten, den Markt mit Dutzenden konkurrierender Gruppen – genau 60 – zu überschwemmen, um Shen Yun endgültig auszuschalten. Doch wer würde schon eine staatlich unterstützte Aufführung bevorzugen, statt den New Yorker Künstlern zu folgen, die die 5.000 Jahre chinesischer Zivilisation wieder aufleben lassen?

Sehr wenige Menschen, wie sich herausstellte.

Die staatlich unterstützten chinesischen Gruppen blieben weitgehend unbemerkt und sind heute kaum noch in Erinnerung. Gleichzeitig zieht Shen Yun, inzwischen fast 20 Jahre auf dem Markt, jedes Jahr weltweit volle Theater und große Anerkennung auf sich.

Fokus auf die größte Angst der KP Chinas

Die KPCh hatte Shen Yun von Anfang an im Visier. Bereits bevor die Partei den Inhalt der zweistündigen Aufführungen kannte, war sie ablehnend eingestellt. Dazu gehören die ethnischen und Volkstänze, die über 50 chinesische Minderheiten wie Mongolen und Tibeter zeigen, deren Kulturen das Regime zu vernichten versucht; die Belcanto-Lieder auf Chinesisch über den Schöpfer, den Himmel oder den Sinn des Lebens, die der atheistischen Agenda der KPCh widersprechen; sowie die geschichtenbasierten Tänze, die Volkshelden, Kaiser und andere bedeutende Persönlichkeiten aus einer chinesischen Geschichte darstellen, die die KPCh umzuschreiben versucht hat.

Die Partei tat dies aus einem einzigen, aber entscheidenden Grund: Die Gründer von Shen Yun praktizieren Falun Gong.

Falun Gong, auch Falun Dafa genannt, ist eine friedliche spirituelle Praxis, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Nachsicht basiert. Außerhalb Chinas wird sie weithin als Religion anerkannt.

In China hingegen, wo religiöse Aktivitäten außerhalb staatlicher Kontrolle kriminalisiert werden, sind Praktizierende seit 1999 gewaltsamer Verfolgung ausgesetzt.

Menschenrechtsorganisationen und The Epoch Times haben Fälle von Massenverhaftungen, Zwangsarbeit, Folter, Gehirnwäsche und sogar Organraub an lebenden Falun-Gong-Praktizierenden dokumentiert – eine Verfolgung, die bis heute andauert.

Die Praxis wurde Anfang der 1990er-Jahre der Öffentlichkeit vorgestellt und erfreute sich rascher Beliebtheit. Offiziellen Schätzungen zufolge lag die Zahl der Praktizierenden bis Ende des Jahrzehnts zwischen 70 und 100 Millionen. Bis 1999 hatten die meisten Stadtbewohner Falun-Gong-Praktizierende bei den fünf meditativen Übungen in öffentlichen Parks gesehen und kannten die Qigong-ähnliche Praxis.

Unbezwingbare Bewegung trotz Verfolgung

Die Verfolgung wurde vom damaligen KPCh-Führer Jiang Zemin initiiert, der, wie Insider berichten, eine irrationale Abneigung und sogar Eifersucht gegenüber Falun Gong hegte. Gleichzeitig diente sie der Festigung seiner Macht. Wie bei anderen gewaltsamen Kampagnen des Regimes – dem Massaker auf dem Tian’anmen-Platz, der Kulturrevolution und der Unbarmherzigkeit gegenüber Zivilisten während der Großen Hungersnot – glaubte Jiang, Falun Gong mit staatlicher Gewalt „beseitigen“ zu können.

Mitglieder von Shen Yun, Jung und Alt, berichteten The Epoch Times, wie sie persönlich betroffen waren. Einige erlebten Folter und Zwangsarbeit, weil sie sich weigerten, Falun Gong aufzugeben. Andere riskierten ihr Leben, um aus China zu fliehen. Viele sahen, wie ihre Familien auseinandergerissen, und Eltern oder Großeltern von der KPCh aufgrund ihres Glaubens entführt wurden.

Heute wird Falun Gong in über 100 Ländern weltweit praktiziert. Im Jahr 2005 sagte ein KPCh-Überläufer und ehemaliger Spion aus, dass diese Tatsache hochrangige kommunistische Funktionäre schlaflos hält.

Ehemaliger Spion von Praktizierenden berührt

Chen Yonglin war ab 2001 am chinesischen Konsulat in Australien stationiert. Dort sollte er Falun-Gong-Praktizierende ausspionieren. Deren Mitgefühl inspirierte Chen schließlich dazu, diese transnationalen Unterdrückungsmaßnahmen offenzulegen.

Falun Gong sei laut Chen eine der größten Bedrohungen für die Kommunistische Partei Chinas. Gleichzeitig würden die Behörden ihre Bemühungen, Falun Gong zu „beseitigen“, als verlorenen Kampf betrachten, weil friedliche Demonstrationen weiterhin stattfinden und Praktizierende sich weigern, ihre Überzeugungen aufzugeben.

Ein Journalist, der für die globalen Diffamierungsversuche der KPCh gegen Falun Gong eingezogen wurde, berichtete The Epoch Times, dass die beteiligten KP-Beamten glaubten, sie hätten „alle Mittel erschöpft“ – abgesehen von Mord. Nach über zehn Jahren erfolgloser Versuche, Shen Yun zu stoppen, sei die Kampagne stattdessen ein massiver Rückschlag für die Partei geworden.

Diplomatischer Druck und Bombendrohungen

Die Mission, eine fast verlorene Zivilisation wiederzubeleben, ist mutig genug. Doch was, wenn diese Zivilisation von einem mächtigen, autoritären Regime fast ein Jahrhundert lang unterdrückt wurde?

Die Unfähigkeit der Partei, Falun Gong „zu beseitigen“, belastet auch Xi Jinping, den aktuellen Parteiführer. KPCh-Funktionäre im Ausland versuchen, Xi von Falun-Gong-Demonstrationen oder Werbung für Shen Yun fernzuhalten. Die Popularität von Shen Yun und die Meinungsfreiheit in den westlichen Demokratien machen dies jedoch schwierig.

2022 berichteten Whistleblower, dass Xi zentrale Behörden angewiesen habe, die Unterdrückung von Falun Gong im Ausland zu verstärken – insbesondere Shen Yun wegen seiner globalen Popularität.

Angeführt wird die neueste Kampagne von Chen Yixin vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit (MSS). Beteiligt sind mindestens 14 staatliche Abteilungen, darunter das Außenministerium, das Kulturministerium, das United Front Work Department, die Cyberspace Administration und das berüchtigte „610-Büro“.

Shen-Yun-Mitglieder berichten von Belästigungen seit der Gründung, von zerstochenen Reifen bis zu Todesdrohungen. Mehrfach wurden Tourbus-Reifen manipuliert, um bei hoher Geschwindigkeit Unfälle zu verursachen.

Chinesische Behörden übten zudem diplomatischen Druck aus, um Theater in Europa oder Südkorea zur Absage von Aufführungen zu bewegen. In einigen Fällen gelang dies: 2019 sagte das Königliche Theater in Madrid unter Druck Aufführungen ab. Ähnliche Vorfälle gab es in Südkorea.

Das chinesische Regime setzt auch auf Desinformation. Sie behauptet beispielsweise, die staatliche Beijing Dance Academy habe den klassischen chinesischen Tanz erfunden, obwohl dieser seit Jahrhunderten existiert.

Zuletzt gab es sogenannte „Swatting“-Angriffe: 2023 wurde das Kennedy Center Opera House in Washington evakuiert, nachdem eine falsche Bombendrohung für eine Shen-Yun-Aufführung eingegangen war.

Was hinter dem Erfolg von Shen Yun steckt

Seit 2006 berichtet The Epoch Times über Reaktionen des Publikums – überwiegend positiv und oft tief bewegend. Die Zuschauer loben die Kunstfertigkeit und die Hingabe der Künstler, eine fast verlorene Kultur zu bewahren.

Shen Yun ist die weltweit führende klassische chinesische Tanzgruppe. Die zweistündige Aufführung umfasst etwa 15 Einlagen: Geschichten, ethnische und Volkstänze sowie originale Lieder im Belcanto-Stil. Besonderheiten sind ein patentierter digitaler Hintergrund, der Figuren nahtlos zwischen Bühne und Bildschirm bewegt, sowie ein Live-Orchester mit chinesischen und westlichen Instrumenten.

Frédéric Étienne, Direktor eines Unternehmens, sagte nach einer Aufführung in Paris: „Diese Szenen sind prachtvoll, farbenfroh und freudig und erzählen eine Geschichte. Sie sollten von möglichst vielen Menschen gesehen werden.“

Preity Upala, Schauspielerin und ehemalige Miss India International, sagte: „Man verlässt die Vorstellung erfüllt, positiv gestimmt und voller Hoffnung.“

Der ehemalige argentinische Vizepräsident Carlos Ruckauf meinte: „Die Aufführung ist spektakulär, der Widerstand gegen den Kommunismus ebenso lobenswert.“

Viele Zuschauer erkennen erstmals, dass China einst eine so reiche Kultur hatte – selbst Menschen, die lange in China gelebt haben.

Ein junger Chinese reiste nach Taiwan, um die Show zu sehen. Er erklärte, die Aufführung lehre, die von der KPCh vermittelte Geschichtsversion zu hinterfragen und die Tugenden der eigenen Traditionen neu zu entdecken.

Insgesamt ist die Kommunistische Partei in China nur ein kleiner Teil der Geschichte. Letztes Jahr empfanden Zuschauer die Versuche der Partei, Menschen vom Besuch abzuhalten, als absurd – besonders nach dem Erleben der Aufführung.

Rick Fisher, Senior Fellow eines Thinktanks, sagte: „Es ist eine sehr positive Botschaft – ein China, das in Frieden mit der Welt leben kann, im Gegensatz zur KPCh, die mit der Welt im Krieg ist. Shen Yun zeigt eine positive Vision chinesischer Kultur, geprägt von Freundlichkeit und Göttlichkeit. Die Kommunistische Partei Chinas kann mit dieser Vision nicht leben.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Why the CCP Doesn’t Want You to See Shen Yun“. (deutsche Bearbeitung zk)