10.000 US-Dollar Bonus für Fluglotsen: FAA würdigt Einsatz während Shutdown

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat angekündigt, dass 776 Fluglotsen und Techniker, die während des 43-tägigen bundesstaatlichen Shutdowns eine makellose Anwesenheitsbilanz hatten, einen Bonus von 10.000 US-Dollar erhalten. US-Verkehrsminister Sean Duffy lobte die Mitarbeiter für ihre unermüdliche Arbeit zur Sicherheit der Öffentlichkeit während dieser Zeit.

Shutdown führt zu Arbeitsausfällen und Flugverspätungen

Der Shutdown begann Anfang Oktober und war der längste in der Geschichte der USA. Viele Fluglotsen mussten unbezahlte Krankheitstage nehmen, was landesweit zu Verspätungen führte.

Fluggesellschaften reduzierten ihre Flüge an 40 großen Drehkreuzen in den Vereinigten Staaten, und die FAA setzte zeitweise Bodenverzögerungen an Flughäfen wie Newark, Austin und Dallas-Fort Worth um. Etwa 13.000 Fluglotsen arbeiteten während des Shutdowns ohne Bezahlung, erhalten aber nun rückwirkend ihr volles Gehalt.

Boni als Anerkennung besonderer Leistungen

US-Präsident Donald Trump hatte ursprünglich die Idee von Boni für diejenigen, die während des Shutdowns im Dienst blieben, über soziale Medien geteilt. FAA-Administrator Bryan Bedford betonte, dass die Auszeichnung die höchste Form der Anerkennung für öffentlichen Dienst darstellt.

Der amerikanische Verkehrsminister Duffy bezeichnete die ausgezeichneten Mitarbeitenden als „patriotisch, stets im Dienst und verantwortlich für die Sicherheit der Öffentlichkeit während des Shutdowns“. Die Empfänger werden nächste Woche informiert, die Zahlungen erfolgen bis zum 9. Dezember.

Kritik an begrenzter Bonusvergabe

Die National Air Traffic Controllers Association wies darauf hin, dass nur 311 ihrer 10.000 Mitglieder die Boni erhalten, obwohl viele andere während des Shutdowns ebenfalls unbezahlt gearbeitet und einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit des Luftverkehrs geleistet haben.

Der demokratische Abgeordnete Rick Larsen kritisierte die eingeschränkte Vergabe und forderte, dass alle Mitarbeiter, die im Shutdown gearbeitet haben, einen Bonus und rückwirkende Bezahlung erhalten sollten.

Vergleichbare Boni für andere Sicherheitskräfte

Auch die Transportation Security Administration (TSA) hatte in diesem Monat 10.000-Dollar-Boni für Offiziere angekündigt, die „über das Erwartete hinaus“ gearbeitet hatten, allerdings ohne Angabe der genauen Zahl der Begünstigten.

Seit dem Ende des Shutdowns ist die Zahl der verfügbaren Fluglotsen wieder gestiegen, wodurch die Fluggesellschaften ihre Standardpläne weitgehend wieder aufnehmen konnten. Dennoch mussten kurz nach der Wiedereröffnung rund 1.000 Flüge gestrichen werden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „FAA Awards $10,000 Bonuses to 776 Air Traffic Workers Who Had Perfect Attendance During Shutdown“. (deutsche Bearbeitung tp)