16 Stunden Dunkelheit: Wie die Ukraine im Winter ums Überleben kämpft

In Kürze:

Zu Beginn des vierten Kriegswinters warnen ukrainische Experten vor der bislang kritischsten Phase des Krieges für die Ukrainer.

des Krieges für die Ukrainer. Die Entwicklungen an der Front könnten sich gezielt auf Energieversorgung, Heizung und Wassersysteme konzentrieren, um Russland einen strategischen Vorteil zu verschaffen.

konzentrieren, um Russland einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Zugleich sind im Vergleich zu den früheren Wintern bedeutende Veränderungen sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite erkennbar.

sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite erkennbar. Ein Bündel westlicher Staaten unterstützt die Ukraine mit Energiehilfen .

. Hoffnung könnten mögliche Friedensgespräche geben.

„Heute ist unser Winterhilfsprogramm angelaufen. In den ersten 2 Stunden gingen bereits eine halbe Million Anträge ein“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Mitte November auf der offiziellen Website der Regierung.

Internationale Prognosen warnen vor dem kältesten Winter seit Kriegsbeginn. Die EU hat bereits im September 40 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die Ukraine in diesem Winter bereitgestellt. Die Lage bleibt jedoch weiterhin kritisch.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sibiha forderte Ende Oktober die Verbündeten des Landes auf, vor dem bevorstehenden Winter weitere Energiehilfe für das Land zu mobilisieren, um „eine humanitäre Krise im Herzen Europas zu vermeiden“.

Die russischen Truppen führen strategische Angriffe auf die Energieinfrastruktur durch, die für die Bevölkerung des Landes besonders kritisch ist. Dadurch könnte die Heizungs-, Strom- und sogar die Wasserversorgung des Landes gefährdet sein.

Unterdessen betont der russische Präsident Wladimir Putin, dass Russland alle Ziele der „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine erreichen müsse. Ob dies auf dem Schlachtfeld oder durch Friedensverhandlungen geschehe, lasse Moskau jedoch weiterhin offen. Was kann das vom Krieg betroffene Land in den nächsten Monaten erwarten?

16 Stunden Dunkelheit pro Tag

In einem BBC-Bericht von vor wenigen Tagen kommen mehrere Familien aus den Vororten Kiews zu Wort, die bereits jetzt versuchen, sich an tägliche Stromausfälle von bis zu 16 Stunden anzupassen.

Den Schilderungen zufolge kommt es täglich vor, dass Aufzüge stehen bleiben, die Heizung ausfällt und Familien ihren Alltag zu Hause im Kerzenlicht verbringen.

Über ähnliche Zustände berichtet „Radio Free Europe“ in einem Beitrag vom 17. November. Dort äußern sich vor allem Bewohner der Ostukraine, die ebenfalls mit Problemen bei der Stromversorgung kämpfen. Eine der interviewten Frauen beschreibt die Lage so, dass die Menschen vor Ort Feuerholz stapeln, Flaschen mit Wasser füllen und Taschenlampen überprüfen.

„Einige Familien planen, sich in den wenigen Häusern zu versammeln, die noch mit holzbefeuerten Öfen warm gehalten werden können“, so die ukrainische Frau.

Seit 2022 war die Situation in jedem Winter kritisch. Dass man nun mit noch größeren Schwierigkeiten rechnen müsse, begründen Experten vor allem mit den aktuellen Zahlen zu den Energiekapazitäten des Landes. So teilte das ukrainische Energieministerium im Oktober mit, dass die Produktionskapazität bei etwa 17,6 Gigawatt im Land lag – weniger als die Hälfte der 38 Gigawatt, die vor dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 zur Verfügung standen.

Mehrere Länder bieten Unterstützung an

Die Welle russischer Angriffe auf die ukrainische Gasproduktion hat in diesem Jahr so schwere Schäden verursacht, dass die Gasförderung um nahezu 60 Prozent zurückgegangen ist, berichtete die „Kyiv Post“ am 17. November. Nach Informationen der Zeitung benötigt das Land rund 2 Milliarden Euro (2,3 Milliarden US-Dollar), um zusätzliche Gasimporte für die Heizsaison 2025/2026 zu finanzieren. Dies hatte Premierministerin Julia Swyrydenko im vergangenen Monat bekannt gegeben.

Um eine winterliche Katastrophe zu vermeiden, benötigt das Land dringend neue Ausrüstung sowie 4,4 Milliarden Kubikmeter Gas. Kiew sucht dafür kontinuierlich nach Unterstützern.

Naftogaz, das staatliche ukrainische Energieunternehmen und zugleich der größte Öl- und Gasproduzent des Landes, erhält Unterstützung von ukrainischen Banken, arbeitet jedoch auch mit internationalen Partnern zusammen. So hat Norwegen nahezu 100 Millionen US-Dollar zugesagt. Darüber hinaus erhält das Land weiterhin Versorgung aus Richtung Ungarn, der Slowakei und Polen.

Einer der jüngsten Ankündigungen zufolge soll zudem über Griechenland amerikanisches Flüssigerdgas in die Ukraine geliefert werden. Die Route verbindet Griechenland über Bulgarien, Rumänien und Moldawien mit der Ukraine und dort ganz konkret mit Odessa.

Trotz dieser Maßnahmen müsse man nach Einschätzung von Sergii Koretskyi, dem Leiter von Naftogaz, im Hinblick auf die Heizperiode dennoch mit dem bislang kritischsten Winter rechnen.

Experte: Die Erfahrungen der letzten drei Winter lassen ein Muster erkennen

Robert C. Castel, Sicherheitsexperte des ungarischen Zentrums für Grundrechte und damit Berater eines direkten ukrainischen Nachbarstaates, warnt in einer aktuellen Videoanalyse auf der Plattform „Origo“ vor einem möglichen Wendepunkt im Krieg. Er sagt, die letzten drei Winter hätten ein klares Muster erkennen lassen.

Castel zufolge versuchte Russland, zunächst allgemein die Energieinfrastruktur zu treffen, später jedoch immer gezielter. Kiew habe darauf mit schnellerer Reaktion, dezentraler Energieerzeugung und besser integrierter Luftabwehr geantwortet. In diesem Winter richte Moskau seinen Schwerpunkt auf die Gasinfrastruktur – das Rückgrat des ukrainischen Versorgungssystems. Zudem nutze Russland bewusst jene Wetterlagen, in denen ihre Drohnen am effektivsten operieren.

Die Ukraine rüste inzwischen aber selbst auch passiv auf, etwa mit Betonmauern und Kuppeln über Transformatorstationen. Gleichzeitig warnt Castel vor der rasant steigenden russischen Drohnenproduktion, die mittlerweile bei bis zu 5.000 Stück pro Monat liegen soll und somit die ukrainische Verteidigung durchbrechen könnte.

Neben der militärischen Dimension betont Castel auch die psychologische Wirkung. Strategische Angriffe zielten immer sowohl auf die Infrastruktur als auch auf die Moral der Bevölkerung. Nach Einschätzung des Experten zielt Russland nun klar darauf ab, die ukrainische Verteidigung entscheidend zu durchbrechen.

Wandel im Vergleich zu den Vorjahren

In einem Bericht des Lawfare Institute, einer in den USA ansässigen sicherheitspolitischen Forschungsorganisation, gelangen die Analysten zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Castel, heben jedoch eine wesentliche Veränderung gegenüber den Vorjahren hervor. Demnach baut die Ukraine derzeit sogenannte Top-Secret Battery Parks auf – Reihen großformatiger Batteriespeicher, die bis zu 600.000 Haushalte für rund 2 Stunden mit Strom versorgen können und so die Widerstandsfähigkeit des Energiesystems erheblich steigern.

Zudem habe sich der Energiekonflikt in diesem Winter zu einer „zweiseitigen Auseinandersetzung“ entwickelt. Kiew führt inzwischen eine eigene Luftoffensive gegen die russische Energieinfrastruktur. Zwischen August und Oktober startete die Ukraine dem Bericht zufolge mehr als 60 Angriffe auf russische Raffinerien, Depots, Pumpstationen und Exportterminals. Diese Attacken zerstören die Anlagen zwar nicht, verursachen jedoch beträchtliche Schäden für Moskau.

Laut Analyse spielt Washington dabei eine Schlüsselrolle, indem die USA entscheidende Aufklärungs- und Zieldaten liefern, die sowohl die Treffergenauigkeit als auch die Umgehung der russischen Luftabwehr ermöglichen. Trotz bisweilen scharfer Rhetorik gegenüber Kiew markiere dies eine klare Abkehr von der vorherigen US-Regierung, die tief reichende Schläge auf russisches Territorium eher zurückhaltend bewertete. Donald Trump scheine solche Angriffe zu tolerieren, solange die Vereinigten Staaten nicht dafür zahlen müssen, so die Analyse.

Der Winter ist ein langjähriger Verbündeter Moskaus

Die Truppen Napoleons erlitten während der Invasion von 1812 mit dem Einbruch des Winters eine Niederlage vor Moskau. Ähnlich scheiterte Hitlers Feldzug mehr als hundert Jahre später ebenfalls an der erbarmungslosen russischen Kälte.

Jenen Vorteil, der in der Geschichte des Landes meist eine defensive Schutzfunktion hatte, könnte Moskau nun auch offensiv strategisch nutzen.

So erinnert ein Autor von „The Wire“ daran, dass der Winter ukrainische Drohnen stark einschränken könne, während russische Waffen deutlich widerstandsfähiger seien. „Russlands ältere, schwerere Bodenwaffen – Panzer, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge – kommen mit schlechtem Wetter wesentlich besser zurecht“, heißt es in dem Bericht.

Dass die Friedensgespräche derweil ins Stocken geraten, verheißt für die Ukraine wenig Gutes. Doch im Hintergrund hat US-Präsident Trump die Kommunikation mit der russischen Führung wieder aufgenommen und einen neuen Plan für ein Kriegsende in der Ukraine ausgearbeitet.

Dieser Prozess könnte auch im Winter unerwartete Wendungen mit sich bringen.