Anklagen gegen Trump-Kritiker Comey und James abgewiesen

Ein Bundesrichter hat die Anklagen gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James aufgehoben. Er sah die Ernennung des interimistischen US-Staatsanwalts Lindsey Halligan in Alexandria, Virginia, als ungültig an.

Der Richter Cameron McGowan Currie erklärte, dass die Ernennung von Halligan durch den damaligen Präsidenten Trump nicht rechtmäßig war. Alle von Halligan initiierten Maßnahmen, einschließlich der Anklagen gegen Comey und James, seien daher unrechtmäßig und würden aufgehoben. Die Fälle wurden ohne Vorurteil abgewiesen, was bedeutet, dass die Anklagen in der Zukunft erneut erhoben werden könnten.

Die Verteidigung argumentierte, dass die 120-Tage-Frist, innerhalb derer ein interimistischer US-Staatsanwalt ohne Bestätigung durch den Senat oder die Zustimmung der Bezirksrichter tätig sein darf, bereits abgelaufen war, als Halligan die Position übernahm.

Currie sagte, dass eine unrechtmäßige Ernennung die Handlungen von Halligan, einschließlich der Anklagen, ungültig mache.

Die Staatsanwälte unter Halligan argumentierten, dass der Generalstaatsanwalt die Befugnis habe, qualifizierte Personen zu ernennen, und dass die 120-Tage-Frist als Kontrollmechanismus diene. Selbst wenn Halligans Ernennung ungültig wäre, sollten die Anklagen Bestand haben, da sie von Generalstaatsanwältin Pam Bondi genehmigt worden waren.

Currie wies diese Prämisse zurück und bezeichnete Bondis Versuche, Halligans Vorgehen zu legitimieren, als „wirkungslos“.

Die Regierung wird gegen Curries Anordnungen voraussichtlich Berufung einlegen, doch bis zum Prozessbeginn müssen noch mehrere Hürden überwunden werden. Sowohl James als auch Comey haben mehrere Anträge auf Abweisung der Verfahren gestellt, unter anderem mit der Begründung, das Justizministerium habe Trumps politische Gegner aus Rache ins Visier genommen.

Debatte über nicht eingesehene Anklageschrift

Während einer Anhörung zu Comeys Antrag in der vergangenen Woche deutete das Justizministerium an , dass die Grand Jury die maßgebliche Anklageschrift möglicherweise nicht eingesehen hatte. Das Justizministerium argumentierte später, die Grand Jury habe sehr wohl über diese Anklageschrift abgestimmt.

Comey reichte dennoch einen separaten Antrag auf Abweisung der Anklage ein, in dem er die Ungültigkeit der maßgeblichen Anklageschrift geltend machte.

Hinzu kommen diverse Einwände, die er gegen die Anklage erhoben hat, sowie eine lange Liste von Bedenken, die ein Richter hinsichtlich der Strafverfolgung geäußert hat. (dts/red)