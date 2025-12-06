Brand unter Flugzeug in São Paulo – Passagiere evakuiert
Wegen eines Brandes am Flughafen der brasilianischen Metropole São Paulo ist ein Flugzeug kurz vor dem Start evakuiert worden. Nach Angaben der Fluggesellschaft LATAM hatte ein Gepäckwagen während der Beladung der Maschine Feuer gefangen.
Dichte Rauchschwaden
Der dadurch verursachte Rauch habe die Sicherheitsprotokolle ausgelöst, woraufhin die Passagiere über die Fluggastbrücke und Notrutschen das Flugzeug verlassen mussten, teilte die chilenische Fluggesellschaft mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend (Ortszeit).
Auf Videos in brasilianischen Medien waren Flammen unmittelbar unterhalb des Flugzeugs und dichte Rauchschwaden zu sehen.
Im Flugzeug selbst sei kein Rauch gewesen, als die Passagiere wenige Augenblicke vor dem Start über Lautsprecher aufgefordert wurden, die Maschine zu verlassen, sagte ein Passagier dem Sender CNN Brasil. Kurz sei Panik ausgebrochen.
Nach Angaben der Fluggesellschaft wurde die Situation schnell unter Kontrolle gebracht. Es habe keine Verletzten gegeben. An Bord seien 169 Passagiere gewesen, sie seien auf andere Flüge in die Stadt Porto Alegre umgebucht worden. Warum das Bodenfahrzeug in Brand geriet, war zunächst nicht bekannt. (dpa/red)
