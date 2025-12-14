Chile wählt: Stichwahl zwischen Republikaner und Kommunistin
In Chile findet am Sonntag ab 8:00 Uhr Ortszeit, 12:00 Uhr MEZ, die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt.
In der Stichwahl um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric treten der deutschstämmige José Antonio Kast und die Jeannette Jara gegeneinander an.
Migration und kriminelle Banden
Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden und die Einwanderung.
Für Kast ist es bereits der dritte Präsidentschaftswahlkampf. Den Umfragen zufolge kann sich der Chef der Republikanischen Partei Hoffnung machen, diesmal tatsächlich zu gewinnen.
Seinen Wählern verspricht er, die Kriminalität zu bekämpfen und alle Migranten ohne Papiere abzuschieben.
Seine Rivalin Jara ist Mitglied der Kommunistischen Partei und tritt für ein Mitte-links-Bündnis an.
Die frühere Arbeits- und Sozialministerin setzt ebenfalls auf Sicherheitsfragen und greift damit Themen auf, die üblicherweise die rechten Parteien besetzen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ). (afp/ks)
