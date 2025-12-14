Link kopiert
Daumen Hoch Icon
AuslandZweite Runde der Präsidentschaftswahl

Chile wählt: Stichwahl zwischen Republikaner und Kommunistin

In Chile findet die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt. In der Stichwahl treten José Antonio Kast und Jeannette Jara gegeneinander an.
Titelbild
Die chilenischen Präsidentschaftskandidaten Jose Antonio Kast von der Partido Republicano und Jeannette Jara von der Koalition Unidad por Chile vor einer Debatte, die von der „National Television Association“ am 9. Dezember 2025 in Santiago organisiert wurde.Foto: Raul Bravo/AFP via Getty Images
Epoch Times14. Dezember 2025

In Chile findet am Sonntag ab 8:00 Uhr Ortszeit, 12:00 Uhr MEZ, die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt.

In der Stichwahl um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric treten der deutschstämmige José Antonio Kast und die Jeannette Jara gegeneinander an.

Migration und kriminelle Banden

Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden und die Einwanderung.

[etd-related posts=“5304595,“]

Für Kast ist es bereits der dritte Präsidentschaftswahlkampf. Den Umfragen zufolge kann sich der Chef der Republikanischen Partei Hoffnung machen, diesmal tatsächlich zu gewinnen.

Seinen Wählern verspricht er, die Kriminalität zu bekämpfen und alle Migranten ohne Papiere abzuschieben.

[etd-related posts=“5319132,5305776,“]

Seine Rivalin Jara ist Mitglied der Kommunistischen Partei und tritt für ein Mitte-links-Bündnis an.

Die frühere Arbeits- und Sozialministerin setzt ebenfalls auf Sicherheitsfragen und greift damit Themen auf, die üblicherweise die rechten Parteien besetzen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ). (afp/ks)


Kommentare
Liebe Leser,

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.


Ihre Epoch Times - Redaktion