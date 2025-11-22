„Eine sehr rationale Person“: Trump und Mamdani überraschen mit konstruktivem Treffen

In Kürze:

Erstes Treffen zwischen Trump und dem NYC-Bürgermeister Mamdani verläuft überraschend harmonisch

zwischen Trump und dem NYC-Bürgermeister Mamdani verläuft überraschend harmonisch Beide betonen gemeinsame Ziele trotz politischer Gegensätze

trotz politischer Gegensätze Fokus auf Wohnraum, Lebenshaltungskosten und Sicherheit

auf Wohnraum, Lebenshaltungskosten und Sicherheit Kooperation möglich – Konflikte bei Migration und ICE-Einsätzen absehbar

Die Wahl des zum linken Flügel der Demokratischen Partei gehörigen Zohran Mamdani zum Bürgermeister von New York City (NYC) weckte Erwartungen erheblicher Konfrontationen zwischen ihm und Präsident Donald Trump. Im Wahlkampf hatte Mamdani angekündigt, die Mitwirkung an einigen politischen Vorhaben der Regierung in Washington zu verweigern – etwa im Bereich der Migrationspolitik. Trump hingegen deutete an, Bundesmittel für die Metropole auf das Minimum zu reduzieren, sollte dies geschehen.

Am Freitag, 21.11., folgte der demokratische Sozialist einer Einladung ins Weiße Haus. Statt eines Eklats gab es jedoch – wie beide Gesprächspartner bestätigten – ein konstruktives und sachliches Gespräch. Dabei ging es um die zukünftigen politischen Schwerpunkte für New York City und inwieweit Weißes Haus und Stadtverwaltung dabei zusammenwirken können.

Viel Einigkeit zwischen Trump und Mamdani

Trump sprach im Anschluss an das Gespräch gegenüber Reportern von einem „Treffen, das mich tatsächlich überrascht hat“. Wiederholt machte er deutlich, dass Mamdani und er darin übereinstimmten, dass gemeinsame Ziele über weltanschaulichen Unterschieden stünden. Man sei sich einig, diese in den Hintergrund treten zu lassen, um für eine erfolgreiche Zukunft zu arbeiten.

[etd-related posts=“5309633″]

Mamdani sprach von einem „produktiven Treffen“, das „auf einen Ort gemeinsamer Bewunderung und Liebe, nämlich New York City“, fokussiert gewesen sei. Es sei darum gegangen, das Leben in der Metropole mit 8,5 Millionen Einwohnern leistbar zu machen. Der Big Apple gilt als die Stadt mit den höchsten Lebenshaltungskosten der gesamten USA.

Zohran Mamdani wurde Anfang des Monats mit mehr als 50 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Im Wahlkampf hatte man ihm unter anderem Feindseligkeit gegenüber Israel vorgeworfen. Am Freitag erklärte das künftige Stadtoberhaupt:

„Mir ist klar, dass es zwischen uns Differenzen ideologischer Natur geben mag. Wir sind uns aber einig, dass es eine Menge Arbeit zu tun gibt, um das Leben in der Stadt leistbar zu machen.“

Niedrigere Preise für Wohnraum, Lebensmittel, Energie als gemeinsames Ziel

Sowohl Mandani als auch Trump wollen die Preise für Wohnraum über das Angebot senken. Einer Studie des Immobilienanbieters Zillow zufolge kostet eine Wohnung in NYC im Durchschnitt etwa 800.000 US-Dollar. Der Präsident erklärte über Mamdani:

„Er will, dass eine große Menge an Häusern und Apartment-Wohnungen gebaut wird. Und, was manche schockieren mag: Ich will das auch.“

Mamdani erläuterte, im Wahlkampf viele Trump-Wähler getroffen zu haben. Sie hätten die gleichen Sorgen mit Blick auf Preise und Lebensqualität geteilt. Deshalb wolle er mit dem Präsidenten partnerschaftlich zusammenarbeiten, um Wohnraum leistbar zu machen. Beide wollten auch niedrigere Preise für Energie und Ernährung erreichen.

[etd-related posts=“5306961″]

Auch bei der Verbrechensbekämpfung stimmen beide im Ziel überein, die Kriminalitätsrate in New York City zu reduzieren. „Der Bürgermeister will Frieden“, betonte Trump und fügte hinzu:

„Also werden wir zusammenarbeiten. Wir werden sicherstellen, dass, wenn es schreckliche Leute da draußen gibt, diese aus dem Verkehr gezogen werden.“

Bis dato hat es offiziellen Statistiken zufolge 275 Tötungsdelikte und mehr als 107.000 Gewalttaten jedes Jahr in der Metropole gegeben. In den 1970er- und 1980er-Jahren war die jährliche Zahl der Tötungsdelikte regelmäßig deutlich vierstellig gewesen.

Trump hält Mamdani für „sehr rationale Person“

Mamdani kündigte an, an der derzeitigen Zahl von 35.000 Beamten für das New York City Police Department (NYPD) festhalten zu wollen. Priorität habe die Verbesserung der Effizienz, so der gewählte Bürgermeister. Er fügte hinzu, dass es dabei auch auf Arbeitsteilung mit anderen Diensten ankomme:

„Ich denke, das Entscheidende ist, dass wir es der Polizei erleichtern müssen, sich auf die Polizeiarbeit zu konzentrieren. Es sollte nicht ihre Aufgabe sein, in 200.000 Fällen im Bereich psychischer Gesundheit auszurücken.“

Trump beglückwünschte Mamdani noch einmal zu seinem überzeugenden Wahlsieg. Zudem machte er deutlich, an einem Erfolg des Demokraten interessiert zu sein:

„Je besser er seine Arbeit macht, umso glücklicher bin ich. Dabei steht nichts zwischen uns, und wir werden ihm dabei helfen, jedermanns Traum in Erfüllung gehen zu lassen und ein starkes und sehr sicheres New York zu gestalten.“

[etd-related posts=“5296061″]

Man stimme in mehr Fragen überein als gedacht, betonte Trump nach dem Treffen. Er sei für weitere gemeinsame Termine offen. Er glaube, er habe es zu tun mit „einem Mann, der eine sehr rationale Person ist“. Dem Umstand, dass Mamdani ihn im Wahlkampf als „Despoten“ bezeichnet hatte, maß der Präsident keine größere Bedeutung zu. Auf Nachfrage erklärte er:

„Man hat mich schon als viel Schlimmeres bezeichnet. Das ist also nicht beleidigend.“

ICE-Razzien und Nationalgarde bleiben mögliche Konfliktpunkte

Trotz der positiven Atmosphäre während des Treffens könnte die Zukunft potenzielle Differenzen zwischen beiden Politikern stärker hervortreten lassen. So ist nicht damit zu rechnen, dass Mamdani und seine Stadtregierung der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE ihr Vorgehen gegen unerlaubt im Land befindliche Migranten erleichtern werden.

Zudem hatte Trump in der Vergangenheit angekündigt, die Nationalgarde in Großstädte zu schicken, von denen er den Eindruck hat, dass sie nicht erfolgreich genug gegen die Kriminalität vorgehen. In diesem Kontext hatte er auch New York City genannt. Hier ist nicht damit zu rechnen, dass Mamdani einen solchen Schritt unterstützen würde.