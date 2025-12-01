In Kürze:

Laut einem Bericht sollen die Corona-Impfungen in den USA für den Tod von mindestens zehn Kindern verantwortlich sein.

verantwortlich sein. Die Ergebnisse werfen die Frage auf, ob die Impfstoffe „möglicherweise mehr Kindern geschadet als geholfen haben”.

haben”. Zum ersten Mal erkennt die FDA an , dass COVID-19-Impfstoffe amerikanische Kinder getötet haben.

, dass COVID-19-Impfstoffe amerikanische Kinder getötet haben. Als Reaktion sind jetzt verschiedene umfassende Reformen angekündigt.

Ein brisanter interner Bericht der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA liegt der englischsprachigen Ausgabe der Epoch Times vor. Dieser enthüllt, dass Wissenschaftler in der Abteilung für Impfstoffsicherheit der Behörde „mindestens zehn“ Todesfälle bei Kindern identifiziert haben, die ihrer Meinung nach im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen stehen.

Den Bericht vom 28. November hat Dr. Vinay Prasad, Direktor des FDA-„Zentrums für biologische Bewertung und Forschung“ (CBER), verfasst. Laut Prasad stellt dies die erste Bestätigung innerhalb der Behörde dar, dass die Corona-Impfstoffe bei Kindern tödliche Schäden verursacht haben.

96 Todesfälle untersucht

Er enthält Ergebnisse einer Überprüfung durch Mitarbeiter der Abteilung für Impfstoffsicherheit, die 96 Todesfälle untersuchten, die zwischen 2021 und 2024 freiwillig an die VAERS-Impfstoffmeldestelle gemeldet wurden. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass mindestens zehn Fälle die Kriterien für einen wahrscheinlichen, möglichen oder wahrscheinlichen Kausalzusammenhang mit der COVID-19-Impfung erfüllten.

Laut dem Bericht ist die tatsächliche Zahl der impfstoffbedingten Todesfälle bei Kindern „mit Sicherheit zu niedrig angesetzt“. Das begründet sich damit, dass VAERS auf passiven, freiwilligen Meldungen basiert und die Analysten eine „konservative Kodierung“ verwendeten, die dazu neigte, den Impfstoff bei Unklarheiten als Ursache auszuschließen.

Ein hochrangiger FDA-Beamter bestätigte gegenüber Epoch Times, dass Prasad den Bericht an alle CBER-Mitarbeiter geschickt habe und die Untersuchung Anfang dieses Jahres eingeleitet worden sei.

Verzögerte Bestätigung und frühzeitige interne Warnungen

Prasad schrieb, dass die Ergebnisse die Behörde – und die Nation – dazu zwingen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die COVID-19-Impfkampagnen „möglicherweise mehr Kindern geschadet als geholfen haben“. Ebenso kritisierte er die FDA dafür, mögliche Todesfälle bei Kindern nicht gründlich untersucht zu haben.

In dem Dokument heißt es, dass die Leitung des CBER die interne Überprüfung erst 2025 einleitete, nachdem die Ärztin Dr. Tracy Beth Høeg unabhängig Todesfälle untersucht und festgestellt hatte, dass Kinder tatsächlich nach der Impfung gestorben waren. Diese Einschätzung hatte die FDA nie öffentlich zugegeben.

Erstmalige Enthüllung

„Das ist eine weitreichende Enthüllung. Zum ersten Mal hat die US-amerikanische FDA anerkannt, dass COVID-19-Impfstoffe amerikanische Kinder getötet haben“, schrieb der FDA-Direktor. „Gesunde Kleinkinder, deren Sterbewahrscheinlichkeit [durch COVID] äußerst gering war, wurden auf Geheiß der Biden-Regierung […] dazu gezwungen, einen Impfstoff zu erhalten, der zum Tod führen konnte. In vielen Fällen waren solche Vorschriften schädlich.“

Prasad führte die verspätete Anerkennung der Todesfälle von Kindern durch Impfstoffe auf „kulturelle und systemische“ Versäumnisse innerhalb des CBER zurück. Er deutete an, dass einige Sicherheitsbedenken aufgrund interner Widerstände, politischer Motive oder des Drucks, Massenimpfungen zu unterstützen, ignoriert worden seien.

Vorteile überwiegen die Risiken?

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass viele Impfstoffe weltweit Millionen Menschenleben gerettet haben und viele Vorteile haben, die die Risiken bei weitem überwiegen, aber Impfstoffe sind wie jedes andere medizinische Produkt“, schrieb Prasad. „Das richtige Medikament, das dem richtigen Patienten zur richtigen Zeit verabreicht wird, ist großartig, aber dasselbe Medikament kann auch unsachgemäß verabreicht werden und Schaden anrichten. Das Gleiche gilt für Impfstoffe.“

In dem Bericht heißt es auch, dass die FDA von den Impfstoffherstellern nie verlangt habe, durch randomisierte kontrollierte Studien – das heißt, Studien, bei denen, die Teilnehmer per Zufall ausgewählt wurden –, nachzuweisen, dass die Impfung von Kindern die Zahl der Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle reduziert. Die verfügbaren Daten seien „äußerst begrenzt“, beruhten auf Methoden mit „bekannten“ Verzerrungen und könnten nicht belegen, dass der Impfstoff mehr Kindern geholfen als geschadet habe, schrieb Prasad.

Der Direktor kritisierte die verbreitete Behauptung, dass eine COVID-19-Infektion ein größeres Risiko für Myokarditis darstelle als eine Impfung. Zudem sagte er, dass diese Behauptung „falsch“ sei und dass bestehende Studien „einen falschen Nenner“ verwendeten und es versäumten, das Risiko-Nutzen-Verhältnis für gesunde Jugendliche und junge Erwachsene zu bewerten.

Regulatorische Veränderungen stehen bevor

Prasad sagte, dass das CBER umfassende Reformen durchführen werde. Hierzu zählen „rasche Maßnahmen“ hinsichtlich der neuen Risikosignale im Zusammenhang mit Todesfällen bei Kindern und die Beendigung der Zulassung von Impfstoffen für Schwangere, die die Wirksamkeit ausschließlich auf „unbewiesenen“ Surrogat-Parametern anstatt auf dem Gesamtüberleben von Patienten basieren.

Außerdem werden für die meisten neuen Impfstoffe vor der Markteinführung randomisierte klinische Studien vorgeschrieben. Ebenso ist geplant, die Richtlinien für die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe zu aktualisieren und das jährliche Rahmenwerk für Grippeimpfstoffe zu überarbeiten. Letzteres beschreibt Prasad als „Katastrophe aus minderwertigen Nachweisen, schlechten Surrogat-Parametern und ungewisser Impfstoffwirksamkeit, gemessen in Fallkontrollstudien mit mangelhaften Methoden“.

Prasad sagte, dass die Zulassung von Impfstoffen nun von einer strengen evidenzbasierten Medizin geleitet werde und COVID-19-Impfstoffe keine bevorzugten Annahmen hinsichtlich ihres Nutzens mehr erhalten würden.

„Impfstoffe werden wie alle anderen Medikamentenklassen behandelt – nicht besser und nicht schlechter“, schrieb der Direktor. Zudem forderte er CBER-Mitarbeiter, die mit der neuen Ausrichtung nicht einverstanden waren, auf, ihre Kündigung einzureichen.

Epoch Times hat die FDA und das US-Gesundheitsministerium um eine Stellungnahme gebeten.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times unter dem Titel „FDA Internal Memo Links Child Deaths to COVID-19 Vaccination“. (Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung mf)