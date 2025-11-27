Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird heute beim Besuch einer Gebirgsjägerbrigade seine Pläne für einen neuen freiwilligen Wehrdienst vorstellen.

Angesichts der geopolitischen Lage und zunehmenden Bedrohungen sei der ursprünglich geplante nationale Pflichtdienst nicht mehr angemessen, hieß es im Elysée. Stattdessen sollten mehr junge Menschen zu einer freiwilligen militärischen Ausbildung herangezogen werden.

Die französischen Streitkräfte umfassen derzeit etwa 200.000 Soldaten und 47.000 Reservisten. Laut „La Dépêche“ sollen bis 2035 50.000 neue Freiwillige erreicht werden. Das Projekt könne demnach im ersten Jahr mit 10.000 jungen Menschen beginnen. Hauptziel sei der Aufbau einer Armee von Reservisten, um das professionelle Militär zu stärken.

Keine Rückkehr zur Wehrpflicht

Der neue Dienst soll jungen Männern und Frauen offenstehen. Nach Berichten französischer Medien soll er zehn Monate dauern und mit mehreren hundert Euro vergütet werden.

Die Rückkehr zu einer Wehrpflicht sei jedoch nicht geplant. Frankreich stehe mit Deutschland bei dem Thema im Austausch. Im Unterschied zu Deutschland gebe es in Frankreich derzeit keine Probleme bei der Rekrutierung, hieß es.

Seit 2002 müssen sich französische Jungen und Mädchen mit 16 Jahren registrieren lassen und mit 18 Jahren einen „Tag der Verteidigung“ absolvieren. Seit 2010 gibt es eine Art Zivildienst für 16- bis 25-Jährige, der zwischen sechs und zwölf Monaten dauert.

General: Auch die „Kinder verlieren“

Der Generalstabschef der französischen Armee, General Fabien Mandon, sagte kürzlich bei einem Treffen der Bürgermeister in Paris, dass es notwendig sei, angesichts der russischen Bedrohung „zu akzeptieren, seine Kinder zu verlieren“, um das, was Frankreich ist, zu schützen. Die Bevölkerung müsse psychologisch darauf vorbereitet sein, Opfer zu bringen – auch den Verlust von Kindern.

Louis Sarkozy, jüngster Sohn von Nicolas Sarkozy, schlug vor, dass 10 Prozent der legalen Migranten ebenfalls zum Militärdienst herangezogen werden.

Die Auswahl könne per Los erfolgen – der Militärdienst könne den nationalen Zusammenhalt stärken. Die Kasernen würden verwendet werden, „um Franzosen zu machen“. Er betrachtet die Armee auch als Werkzeug, um Kleinkriminalität zu verhindern.

Macron plant nationalen Pflichtdienst

Schon während seines ersten Präsidentschaftswahlkampfs stellte Macron die Einführung eines nationalen Pflichtdienstes in Aussicht. Seit 2019 gibt es ein Pilotprojekt, das sich an Freiwillige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren richtet.

Es sollte junge Menschen aus allen sozialen Schichten mischen und langfristig komplette Jahrgänge erfassen. Die jungen Leute sollten Uniform tragen, zu Tagesbeginn die französische Flagge hissen und die Nationalhymne singen.

Der Rechnungshof kritisierte die Kosten in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro, die für einen gesamten Jahrgang entstanden wären.

Die Wehrpflicht ist ein Produkt der Französischen Revolution

Während der Französischen Revolution wurde 1789 in Frankreich die Wehrpflicht eingeführt. Betroffen waren Männer zwischen 20 und 25 Jahren.

Napoleon I. führte 1804 ein Losverfahren ein: Von 100 Männern wurden nur 35 unverheiratete oder kinderlos verwitwete zum Dienst einberufen, der sechs Jahre dauerte. Wohlhabende konnten sich von dem Wehrdienst freikaufen. Auch abhängige Länder mussten Soldaten stellen, etwa das Königreich Italien.

Das Losverfahren wurde gut 100 Jahre später wieder abgeschafft. Seitdem mussten alle Männer – bis auf körperlich Untüchtige – Wehrdienst leisten, allerdings nur noch zwei Jahre. Kurz vor Beginn der beiden Weltkriege wurde die Dienstzeit jeweils verlängert: 1913 zunächst auf drei Jahre.

Nach einer Verkürzung auf zwölf Monate zwischen den beiden Kriegen mussten junge Männer von 1935 an wieder zwei Jahre lang zum Militär. 1939 wurden fünf Millionen Franzosen mobilisiert. Während des Algerienkriegs zwischen 1954 und 1962 wurden eine Million Franzosen eingezogen, je bis zu 30 Monate.

Chirac setzt Wehrpflicht aus

Präsident Jacques Chirac kündigte 1996 die Umstellung auf eine Berufsarmee an. Ein Jahr später wurde der Wehrdienst faktisch abgeschafft. Laut Gesetzestext wurde er jedoch nur vorläufig ausgesetzt und könnte jederzeit wieder eingesetzt werden, falls die Lage es erfordern sollte. 2001 wurden die letzten Wehrpflichtigen aus der Armee entlassen. (afp/ks)