G20 verabschiedet neue Erklärung – Trump und Milei boykottieren Gipfel

In Kürze:

G20 verabschiedet 122-Punkte-Erklärung ohne USA und Argentinien

ohne USA und Argentinien Fokus auf Klima, Schuldenmanagement, Ernährungssicherheit und Frieden

auf Klima, Schuldenmanagement, Ernährungssicherheit und Frieden Trump und Milei boykottieren Gipfel, Kritik an Menschenrechten Südafrikas

Die Präsidenten der Vereinigten Staaten und Argentiniens nahmen beide nicht am diesjährigen G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Südafrika teil. Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 Nationen verabschiedeten am 22. November eine neue Erklärung, die eine Vielzahl von Themen abdeckt – ohne Mitwirkung oder Zustimmung der Vereinigten Staaten.

Während Erklärungen üblicherweise am Ende eines G20-Gipfels verabschiedet werden, entschieden die versammelten Staats- und Regierungschefs diesmal, ihre Erklärung direkt nach Beginn des zweitägigen Gipfels in Südafrika anzunehmen.

„Normalerweise erfolgt die Verabschiedung direkt am Ende, aber im Laufe des gestrigen Tages, während verschiedener bilateraler Gespräche, entstand das Gefühl, dass wir die Gipfelerklärung als ersten Punkt des Tages verabschieden sollten, bevor wir mit dem Rest des Tages fortfahren“, sagte Vincent Magwenya, Sprecher des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa.

122-Punkte-Erklärung verabschiedet

Die 122-Punkte-Erklärung fordert globale Anstrengungen, um Entwicklungsländer besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten und Klimamaßnahmen voranzutreiben. Weitere Abschnitte der Erklärung zielen darauf ab, ärmeren Ländern beim Management ihrer Staatsverschuldung zu helfen und die wirtschaftliche Stabilität zu stärken.

Zusätzliche Punkte fördern Maßnahmen zur Sicherung von Ernährung und Energie in Entwicklungsländern und behandeln Initiativen und Rahmenwerke für die Entwicklung kritischer Mineralien und künstlicher Intelligenz.

Die Erklärung enthält außerdem Aussagen, die die Position der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen, wonach Länder kein Territorium gewaltsam von anderen Staaten an sich reißen dürfen. „Wir werden für einen gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden in Sudan, der Demokratischen Republik Kongo, den besetzten palästinensischen Gebieten, in der Ukraine sowie für die Beendigung anderer Konflikte und Kriege weltweit arbeiten“, heißt es in einem Punkt.

Kontroverse um Menschenrechte in Südafrika

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang dieses Monats angekündigt, den G20-Gipfel zu boykottieren, und kritisierte die Menschenrechtslage im Gastgeberland. „Es ist eine totale Schande, dass der G20-Gipfel in Südafrika stattfindet“, schrieb Trump am 7. November auf seiner Plattform Truth Social.

„Afrikaner (Menschen, die von niederländischen Siedlern sowie französischen und deutschen Einwanderern abstammen) werden getötet und ermordet, und ihr Land sowie ihre Farmen werden illegal beschlagnahmt. Kein US-Regierungsbeamter wird teilnehmen, solange diese Menschenrechtsverletzungen andauern.“

Trump beendete seine Boykottankündigung mit der Aussage, dass er sich darauf freue, den G20-Gipfel im nächsten Jahr in Miami, Florida, auszurichten.

Zu den Mitgliedern der G20 zählen außerdem Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, die Republik Korea, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei, Vereinigtes Königreich, die Europäische Union und die Afrikanische Union.

Kritik an Prinzipien ohne Freiheit

Auch der argentinische Präsident Javier Milei nahm nicht am Gipfel teil; Argentinien wurde stattdessen von Außenminister Pablo Quirno vertreten. Buenos Aires lehnte ebenfalls die am Samstag von den anderen G20-Mitgliedern verabschiedete Erklärung ab.

„Wir schätzen die klare Haltung der großen Republik Argentinien, ein Dokument abzulehnen, das von ‚Solidarität‘, ‚Gleichheit‘ und ‚Nachhaltigkeit‘ spricht, ohne diese Prinzipien im Rahmen von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Wirtschaftswachstum zu verankern“, sagte der US-Staatssekretär Christopher Landau am Samstag in einem Beitrag auf X.

Diskussion über Ukraine-Frieden

Andere Teilnehmer des Gipfels nutzten die Gelegenheit, einen Vorschlag der Trump-Administration zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine zu diskutieren.

In einer gemeinsamen Erklärung beim G20-Gipfel sagten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Polens, Kanadas und des Vereinigten Königreichs, dass der Entwurf „wichtige Elemente enthält, die für einen gerechten und dauerhaften Frieden unerlässlich sein werden“, bezeichneten ihn jedoch als „Basis, die zusätzliche Arbeit erfordern wird“. Sie wurden in ihrer Erklärung von Nicht-G20-Mitgliedern unterstützt, darunter die Premierminister von Irland, Norwegen und Spanien.

Tom Ozimek hat zu diesem Bericht beigetragen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „G20 Adopts New Declaration Despite US Boycott“. (deutsche Bearbeitung zk)