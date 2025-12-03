Generalleutnant Freuding: USA kappen direkte Militärkontakte zu Deutschland

In Kürze:

Bundeswehr-Heeresinspekteur Freuding beklagt eingeschränkten Zugang zu US-Militärstellen

Direkte Kommunikationswege „abgeschnitten “ – Entscheidungen der USA erreichen Berlin verspätet

“ – Entscheidungen der USA erreichen Berlin verspätet Kritik an sicherheitspolitischer Akzentverschiebung Washingtons

USA fordern seit Jahren mehr Eigenverantwortung der europäischen NATO-Partner

Die USA haben ihre militärische Abstimmung mit Deutschland offenbar eingeschränkt. Dies legen Darstellungen des Bundeswehr-Spitzenkaders Christian Freuding nahe, der sich dazu im Magazin „The Atlantic“ äußerte.

Während man früher in der Lage gewesen wäre, US-amerikanische Gesprächspartner „Tag und Nacht“ zu kontaktieren, fehle dieser Zugang nun oder sei nur auf Umwegen erreichbar. Zuletzt sei der direkte Austausch mit diesen „abgeschnitten, wirklich abgeschnitten“ gewesen, so der seit Oktober amtierende Heeresinspekteur. Generalleutnant Freuding leitet auch die Ukraine-Abteilung im Bundesverteidigungsministerium.

Kommunikation nur noch über diplomatische Umwege

Dies habe schwerwiegende praktische Konsequenzen. So habe die US-Regierung Berlin nicht darüber in Kenntnis gesetzt, als sie die Entscheidung getroffen habe, die Lieferung bestimmter Waffengattungen an die Ukraine auszusetzen. Offenbar war es zuvor üblich, solche Veranlassungen bereits im Vorfeld an europäische NATO-Partner zu übermitteln.

Inzwischen läuft die Kommunikation oft nur noch über die diplomatische Vertretung. Freuding schilderte gegenüber dem Magazin: „In unserer Botschaft in Washington sucht inzwischen jemand nach einem Ansprechpartner im Pentagon.“

Der Generalleutnant äußerte sich besorgt über die Entwicklung. Der Wegfall schneller Kommunikationswege sei ein „Alarmzeichen“. Er beklagte sich neben anderen deutschen Militärs über die US-amerikanischen Akzentverschiebungen in der Sicherheitspolitik.

Strategische Prioritäten verschieben sich in Washington

Weder das Pentagon noch das Bundesverteidigungsministerium haben sich zu den Aussagen von Freuding geäußert. Auch der „Atlantic“ selbst spricht von persönlichen Einschätzungen und keinen offiziellen Statements. Allerdings hieß es in dem Beitrag auch, die Aussagen Freudings und anderer Bundeswehr-Kader würden einen „Einblick in die interne Lageeinschätzung“ der Bundeswehr geben.

Die USA hatten wiederholt von den europäischen NATO-Partnern gefordert, mehr sicherheitspolitische Eigenverantwortung zu übernehmen. Dazu gehöre ein entsprechendes, eigenes Verteidigungsbudget. Im Februar nannte US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch ein weiteres Kriterium: Man müsse „nicht nur wissen, wovor wir uns verteidigen, sondern auch, was wir verteidigen“.

Vance wies in weiterer Folge auf Defizite bei Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa hin. Auch in der Ukrainepolitik haben die USA zunehmend in Eigenregie die Diplomatie an sich gerissen. Schon im März machte Außenminister Marco Rubio deutlich, dass er die europäische Position, der Ukraine unbegrenzt Waffenlieferungen bis zur Erreichung ihrer Kriegsziele zu garantieren, nicht für zielführend halte. Stattdessen setzten die USA darauf, sowohl die Ukraine als auch Russland in einen Verhandlungsprozess einzubeziehen.