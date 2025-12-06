George Clooney: „Ich fahre immer Zug“

Hollywood-Star George Clooney hat von häufigen Zugfahrten erzählt. „Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris.

Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs“, sagte er der F.A.S. „Ich fahre immer Zug.“

Der Schauspieler („Ocean’s Eleven“, „Syriana“) lebt mit seiner Familie – der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander – auf einem Bauernhof in Frankreich.

Im Zug erkannt zu werden, sei kein Problem: „Ach, manchmal sagen Leute „Hallo“. Die reden ganz normal mit uns“, berichtete er. Der 64-Jährige ist seit Freitag auf Netflix im Film „Jay Kelly“ zu sehen – unter anderem im Zug. (dpa/red)