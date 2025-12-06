George Clooney: „Ich fahre immer Zug“
Wer in Frankreich zwischen der Provence und Paris unterwegs ist, könnte große Augen machen und sich fragen: „Huch, ist das da drüben nicht ... ?” Ja, er ist es.
Hollywood-Star George Clooney hat von häufigen Zugfahrten erzählt. „Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris.
Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs“, sagte er der F.A.S. „Ich fahre immer Zug.“
[etd-related posts=“4414521,5020813″]
Der Schauspieler („Ocean’s Eleven“, „Syriana“) lebt mit seiner Familie – der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander – auf einem Bauernhof in Frankreich.
Im Zug erkannt zu werden, sei kein Problem: „Ach, manchmal sagen Leute „Hallo“. Die reden ganz normal mit uns“, berichtete er. Der 64-Jährige ist seit Freitag auf Netflix im Film „Jay Kelly“ zu sehen – unter anderem im Zug. (dpa/red)
Kommentare
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion