Großbritannien: „Daily Mail“ will „Telegraph“ kaufen

In Großbritannien könnte bald eine große konservative Mediengruppe entstehen: Der Eigentümer des Boulevardblatts „Daily Mail“ will die Tageszeitung „The Telegraph“ übernehmen.

Eine entsprechende Vereinbarung sei geschlossen worden, erklärte der „Daily Mail“-Konzern DMGT am 22. November. Als Kaufpreis seien 500 Millionen Pfund (gut 568 Millionen Euro) vereinbart worden.

„DMGT hat mit Redbird IMI eine Vereinbarung über die Übernahme der Telegraph Media Group für 500 Millionen Pfund unterzeichnet“, erklärte DMGT. Die Parteien hoffen demnach, die Details der Transaktion „in Kürze“ abzuschließen.

Die Übernahme des 170 Jahre alten „Telegraph“ könnte DMGT zu einem der größten konservativen Medienkonzerne Großbritanniens machen. Die Zeitung gilt im Königreich allgemein als die „Tory-Bibel“ – also quasi als Pflichtlektüre für Anhänger der konservativen Tory-Partei. (afp/red)