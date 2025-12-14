Hamas bestätigt Tod von für Waffenproduktion verantwortlichem Kommandeur

Im Gazastreifen ist der für die Hamas-Waffenproduktion verantwortliche Kommandeur getötet worden, wie Israel mitteilte.

Als Reaktion auf die Aktivierung eines gegen die israelischen Streitkräfte gerichteten Hamas-Sprengsatzes im Gazastreifen hätten Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz die „Eliminierung des Terroristen Raad Saad, Chef des Aufbaus der militärischen Fähigkeiten der Hamas, angeordnet“. So hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Netanjahu und Katz.

Hamas bestätigt seinen Tod

Laut der israelischen Armee leitete Saad das Waffenproduktionszentrum der Hamas, der Aufbau der militärischen Fähigkeiten der Hamas unterstand seinem Kommando.

Hamas-Chef Chalil Al-Hajja, zuständig für den Gazastreifen, bestätigte den Tod des Kommandeurs in einer Ansprache im Fernsehsender der Gruppe „Al-Aksa TV“.

Weiter erklärte Al-Hajja, die Hamas habe das „legitime Recht“, Waffen zu besitzen, und jeder Vorschlag für die nächste Etappe eines Waffenstillstands im Gazastreifen müsse dieses Recht berücksichtigen.

Derzeit gilt Waffenruhe

Die israelische Armee bezeichnete Saad als „einen der Architekten“ des Hamas-Großangriffs auf Israel vom 7. Oktober 2023.

Die Armee teilte zuvor mit, dass zwei Reservisten leicht verletzt worden seien, nachdem Sprengsätze „während eines Einsatzes zur Absicherung eines Gebiets“ im südlichen Gazastreifen detonierten.

Saads Tod war AFP zuvor aus dem Umfeld der Familie des Hamas-Kommandeurs bestätigt worden. Die Hamas-Zivilschutzbehörde und Klinikkreise sagten AFP am 13. Dezember, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Auto im Viertel Tel al-Hawa südwestlich der Stadt Gaza fünf Menschen getötet worden seien.

Die israelische Armee hatte einen solchen Angriff in einer separaten Stellungnahme erwähnt, äußerte sich aber nicht zu einer früheren AFP-Nachfrage, ob es sich um denselben Angriff handele, bei dem Saad getötet wurde.

Derzeit gilt eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Sie war auf der Grundlage des US-Friedensplans am 10. Oktober in Kraft getreten – mehr als zwei Jahre nach dem brutalen Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation und verbündeter Milizen auf Israel. (afp/ks)