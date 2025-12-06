Hamas erklärt Bereitschaft zur Entwaffnung und stellt Bedingungen

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat sich bereit erklärt, unter Bedingungen ihre Waffen abzugeben. Voraussetzung sei ein Ende der israelischen „Besatzung“, erklärte die Gruppe.

„Unsere Waffen sind mit der Besatzung und der Aggression verbunden“, erklärte der Hamas-Anführer im Gazastreifen, Chalil al-Hajja.

„Wenn die Besatzung aufhört, werden diese Waffen unter die Autorität des Staates gestellt.“ Gemeint ist damit nach Angaben von al-Hajjas Büro ein künftiger souveräner Palästinenserstaat.

UN-Truppen ja, internationale Truppe nein

Die Hamas sei bereit, die Stationierung von UN-Truppen zu akzeptieren, die die Einhaltung der Waffenruhe und die Grenzen bewachen solle, ergänzte der Anführer der Hamas im Gazastreifen.

Damit erteilte er der Stationierung einer internationalen Truppe zur Entwaffnung seiner Organisation indirekt eine Absage.

Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bislang strikt abgelehnt. (afp/ks)