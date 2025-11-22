Harte Bedingungen: Ukraine sieht Friedensplan als Kapitulation – Russland positiv

In Kürze:

Selenskyj lehnt den US-28-Punkte-Plan in aktueller Form ab, will eigene Vorschläge einbringen

in aktueller Form ab, will eigene Vorschläge einbringen Ukraine koordiniert eng mit der EU an gemeinsamen Vermittlungspapier

an gemeinsamen Vermittlungspapier USA üben Druck aus, betonen aber, dass die Ukraine selbst entscheiden muss

Die ukrainische Staatsführung will den US-Friedensplan zur Beendigung des Kriegs nicht ohne eigene Stellungnahme akzeptieren und plant daher, selbst Vorschläge zur Lösung des Konflikts einzubringen. Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte grundsätzlich die Initiative, einen Ausweg aus dem Krieg zu suchen. Angesichts des 28-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump, der umfangreiche Bedingungen für die Ukraine vorsieht, sieht Selenskyj sein Land jedoch vor einer schwierigen Entscheidung.

Selenskyj stimmt sich derzeit eng mit der EU-Führung ab, die am Rande des G20-Gipfels mögliche Reaktionen auf den US-Plan beraten will. Die USA erwarten bis Donnerstag ein grundsätzliches Signal der Zustimmung. Kritiker des Abkommensentwurfs befürchten, dass zentrale Forderungen – darunter Verzicht auf einen NATO-Beitritt, Gebietsverluste und Begrenzung des ukrainischen Militärs – die Ukraine stark einschränken würden.

Selenskyj bezeichnete die Situation als einen der „schwierigsten Momente“ in der Geschichte seines Landes. Die Ukraine müsse entscheiden, wie sie ihre Kooperation mit den USA als wichtigem Militärpartner fortsetzen könne, ohne eigene Interessen zu verlieren. Ohne die anhaltende Unterstützung der US-Seite wäre die weitere Verteidigung gegen die Angriffe deutlich erschwert.

Positionen aus den USA

Vor Journalisten erklärte US-Präsident Trump, die Ukraine müsse selbst entscheiden, ob sie den Plan annehme oder den Krieg weiterführe.

Sein Vizepräsident JD Vance sprach sich ebenfalls für den Friedensvorschlag aus und betonte, dass eine Lösung nur funktionieren könne, wenn sie für beide Seiten akzeptabel sei.

Europa berät Gegenentwurf

Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere europäische Regierungschefs wollen während des Gipfels in Johannesburg zu Gesprächen über den US-Vorstoß zusammenkommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa kündigten nach einem Gespräch mit Selenskyj an, eng abgestimmt vorzugehen. Merz hatte zuvor erstmals direkt mit der US-Seite über den Friedensplan gesprochen; die Bundesregierung sprach von einem „vertrauensvollen Gespräch“.

Nach Angaben aus Regierungskreisen arbeiten europäische Vertreter parallel an einem eigenen Vermittlungspapier. Ziel sei ein gemeinsamer Vorschlag, der sowohl mit Kiew als auch mit Washington abgestimmt werden kann.

Inhalte des US-Plans

Der 28-Punkte-Plan sieht unter anderem vor, dass die Ukraine den Anspruch auf einen NATO-Beitritt aufgibt, eine Obergrenze des Militärpersonals akzeptiert und die von Russland kontrollierten Gebiete als faktisch anerkennt. Im Gegenzug sollen Sicherheitsgarantien formuliert werden, deren genaue Ausgestaltung jedoch noch offen ist. Zudem soll eingefrorenes Vermögen in der EU für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden.

Innerhalb der US-Politik gibt es unterschiedliche Einschätzungen zum Friedensvorschlag. Einige Abgeordnete äußerten Zweifel daran, dass die vorgeschlagene Lösung zu Stabilität führen könne.

Ukraine koordiniert mit europäischen Partnern

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha berichtete von Gesprächen mit den Außenministern Frankreichs, Großbritanniens, Polens und Finnlands sowie der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und Vertretern Italiens und Deutschlands. In dem Telefonat wurden „die nächsten Schritte“ erörtert. Sybiha erklärte, dass er den Partnern die Ergebnisse der jüngsten Kontakte von Präsident Selenskyj übermittelt und die Logik der weiteren Schritte dargelegt habe.

Die Gespräche hätten sich auf die Elemente der Friedensvorschläge der USA und die gemeinsame Arbeit zur Schaffung eines gangbaren Weges hin zu einem gerechten Frieden konzentriert. Sybiha betonte zudem die Bedeutung des fortgesetzten transatlantischen Drucks zur Beendigung des Konflikts. Die Partner hätten ihre Unterstützung für die Ukraine in dieser Phase bekräftigt.

Die britische Außenministerin Yvette Cooper erklärte, dass in den Gesprächen die Unterstützung für einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine bekräftigt wurde. Es müsse ein vollständiger Waffenstillstand gesichert werden und Raum für Verhandlungen bleiben. Die Ukraine müsse ihre Zukunft eigenständig bestimmen.

Selenskyj lehnt Plan in jetziger Form ab

Selenskyj wies den 28-Punkte-Plan in seiner aktuellen Form zurück. Er betonte, dass sein Land seine Interessen nicht verraten werde. Die Ukraine stehe vor einer schwierigen Entscheidung, bei der sie zwischen dem Schutz ihrer Würde und der Kooperation mit einem wichtigen Partner abwägen müsse.

Die USA erhöhten in diesem Zusammenhang den Druck: Präsident Trump forderte Kiew auf, dem Plan bis Donnerstag zuzustimmen. Später erklärte er, dass die Ukraine den Plan annehmen oder ihre Entscheidungen eigenständig treffen könne, und dass langfristig eine Einigung erforderlich sei. (afp/dpa/red)