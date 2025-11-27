Hochhausbrand in Hongkong: Drei Festnahmen, 55 Tote, 279 Vermisste

Bei dem Großbrand in einem Wohnhochhauskomplex in Hongkong sind mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen. Mittlerweile galten insgesamt 123 Menschen bei dem Inferno im Stadtteil Tai Po als verletzt. Offen blieb die Zahl der Vermissten. Diese hatten die Behörden zuvor mit 279 beziffert.

Damit steigt die Zahl der Opfer in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po weiter deutlich an. Mittlerweile brennt es seit 15 Stunden.

Über den Hochhausblöcken der Wohnanlage Wang Fuk Court zogen am 27. November weiter dichte Rauchschwaden. Die Feuerwehr setzt ihre Löscharbeiten von Drehleitern aus fort, wie Live-Übertragungen zeigten. Wegen der Verkehrsbehinderungen fiel an 13 Schulen der Unterricht aus.

Die Flammen in drei der sieben Gebäude wurden bis zum frühen Morgen (Ortszeit) nach fast 10 Stunden Feuerwehreinsatz unter Kontrolle gebracht. Vier weitere Hochhäuser brennen noch. 26 Teams der Feuerwehr sind im Einsatz.

Drei Männer verhaftet

Einem Bericht der Hongkonger „South China Morning Post“ zufolge wurden drei Männer einer Baufirma wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein. Sie wollten dabei die Sicherheitsstandards des Bambus-Baugerüsts und der daran befestigten grünen Netze unter die Lupe nehmen, mit denen alle Gebäude wegen Renovierungsarbeiten verkleidet waren.

Ermittler fanden mit Polystyrolplatten – einem leicht entflammbaren Kunststoff, der häufig als Dämmmaterial verwendet wird – verbaute und teils blockierte Fenster sowie mutmaßlich minderwertige Baumaterialien. Beides könnte dazu beigetragen haben, dass sich das Feuer so schnell ausbreitete.

„Die Regierung hat unverzüglich Inspektionen aller Wohnsiedlungen in der Stadt angeordnet, in denen größere Reparaturarbeiten durchgeführt werden, um die Sicherheit von Gerüsten und Baumaterialien zu überprüfen“, erklärte der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, am Donnerstag im Onlinedienst Facebook.

Brand in mindestens sieben Gebäuden

Unter den Toten ist auch ein Feuerwehrmann. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestätigte, war der 37-Jährige bewusstlos am Einsatzort aufgefunden worden und kam zunächst in ein Krankenhaus, in dem er später an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Behörden zufolge hatten die Flammen sieben der acht Wohnblöcke der Anlage erfasst.

Die Bedingungen im Inneren der Türme seien äußerst schwierig, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten sich Stockwerk für Stockwerk nach oben arbeiten, während weiterhin Hilferufe aus Wohnungen eingingen, die sie noch nicht erreicht hatten. Es gingen Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen.

Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2.000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.

Weltweites Interesse

Aus dem Ausland erreichten Hongkong erste Beileidsbekundungen. Das Generalkonsulat Großbritanniens drückte den Betroffenen und Rettungskräften seine Nähe aus. Hongkong war bis 1997 britische Kronkolonie.

Auch die diplomatischen Vertretungen Deutschlands, der EU und der USA zeigten online ihre Anteilnahme. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte sich bereits am Vortag betroffen über den Brand gezeigt und Pekings Unterstützung zugesichert.

Feuerwehr: Sehr hohe Temperaturen in den Gebäuden

Die Temperaturen in den Gebäuden [aufgrund des Feuers] stellen eine Herausforderung für die Brandbekämpfung dar, sagt Derek Armstrong Chan, stellvertretender Direktor der Feuerwehr, in der „South China Morning Post“.

„Trümmer und Gerüste des betroffenen Gebäudes fallen herunter und stellen eine zusätzliche Gefahr für unser Frontpersonal dar“. Und: „Außerdem ist die Temperatur im Inneren des Gebäudes sehr hoch. Es ist ziemlich schwierig für uns, das Gebäude zu betreten und nach oben zu gehen, um Brandbekämpfungs- und Rettungsaktionen durchzuführen.“

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.

Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Anwohner in der Nähe des Einsatzortes sollten Fenster und Türen geschlossen halten und die Gegend um die brennenden Gebäude meiden. Die Hongkonger Polizei richtete einen Telefonservice ein, damit die Öffentlichkeit sich informieren konnte.

Wie die Hongkonger „South China Morning Post“ auch berichtete, waren mehr als 1.200 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz. Mehr als 900 Menschen suchten Unterschlupf in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften.

Die Behörden richteten eine Hotline sowie Notunterkünfte für die in Sicherheit gebrachten Bewohner ein.

In Hongkong stehen einige der am dichtesten bewohnten und höchsten Wohnblöcke der Welt. Früher gehörten tödliche Feuer zum Alltag, insbesondere in ärmeren Stadtvierteln.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden jedoch die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, sodass solche Brände heute viel seltener vorkommen. (afp/dpa/ks)