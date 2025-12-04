Indien: Chaos nach 1.200 Flugstreichungen durch größte Airline des Landes

In Indien haben Probleme bei der größten Fluggesellschaft des Landes zu mehr als 1.200 Flugstreichungen geführt und an vielen Flughäfen Chaos ausgelöst.

Die Airline IndiGo verwies auf „unvorhergesehene betriebliche Herausforderungen“, darunter technische Störungen, widrige Wetterbedingungen und neue Vorschriften für Arbeitnehmer. Tausende Fluggäste saßen fest, viele machten ihrem Ärger in den Online-Netzwerken Luft.

Störungen seit dem 1. Dezember

Das Unternehmen räumte ein, dass seine „erheblich gestörten“ Betriebsabläufe teilweise auf neue Dienstplanregeln für das Personal zurückzuführen seien, die „negative Auswirkungen“ hätten.

Die Regeln traten im vergangenen Monat in Kraft und zielen darauf ab, Piloten und Besatzungsmitgliedern mehr Ruhezeiten zu gewähren, um die Sicherheit der Passagiere zu erhöhen.

Von Mittwoch an fielen insgesamt 1.232 IndiGo-Flüge aus. Zu zusätzlichen Verspätungen gab es zunächst keine genauen Angaben. IndiGo erklärte, Kunden würden alternative Reisearrangements und Rückerstattungen angeboten.

Die indische Luftfahrtbehörde ordnete eine Untersuchung an und forderte IndiGo auf, Pläne zur Behebung der bereits seit 1. Dezember andauernden Störungen vorzulegen. (afp/ks)