Indien: Chaos nach 1.200 Flugstreichungen durch größte Airline des Landes
In Indien haben Probleme bei der größten Fluggesellschaft des Landes zu mehr als 1.200 Flugstreichungen geführt und an vielen Flughäfen Chaos ausgelöst.
Die Airline IndiGo verwies auf „unvorhergesehene betriebliche Herausforderungen“, darunter technische Störungen, widrige Wetterbedingungen und neue Vorschriften für Arbeitnehmer. Tausende Fluggäste saßen fest, viele machten ihrem Ärger in den Online-Netzwerken Luft.
Störungen seit dem 1. Dezember
Das Unternehmen räumte ein, dass seine „erheblich gestörten“ Betriebsabläufe teilweise auf neue Dienstplanregeln für das Personal zurückzuführen seien, die „negative Auswirkungen“ hätten.
Die Regeln traten im vergangenen Monat in Kraft und zielen darauf ab, Piloten und Besatzungsmitgliedern mehr Ruhezeiten zu gewähren, um die Sicherheit der Passagiere zu erhöhen.
Von Mittwoch an fielen insgesamt 1.232 IndiGo-Flüge aus. Zu zusätzlichen Verspätungen gab es zunächst keine genauen Angaben. IndiGo erklärte, Kunden würden alternative Reisearrangements und Rückerstattungen angeboten.
Die indische Luftfahrtbehörde ordnete eine Untersuchung an und forderte IndiGo auf, Pläne zur Behebung der bereits seit 1. Dezember andauernden Störungen vorzulegen. (afp/ks)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion