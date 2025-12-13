Israel: Für Hamas-Waffenproduktion verantwortlicher Kommandeur im Gazastreifen „eliminiert“

Im Gazastreifen ist nach israelischen Angaben der für die Hamas-Waffenproduktion verantwortliche Kommandeur getötet worden.

Als Reaktion auf die Aktivierung eines gegen die israelischen Streitkräfte gerichteten Hamas-Sprengsatzes im Gazastreifen hätten Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz die „Eliminierung des Terroristen Raad Saad, Chef des Aufbaus der militärischen Fähigkeiten der Hamas, angeordnet“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Netanjahu und Katz.

Derzeit gilt Waffenruhe

Die israelische Armee bezeichnete Saad als „einen der Architekten“ des Hamas-Großangriffs auf Israel vom 7. Oktober 2023.

Die Armee hatte zuvor mitgeteilt, dass zwei Reservisten leicht verletzt worden seien, nachdem Sprengsätze „während eines Einsatzes zur Absicherung eines Gebiets“ im südlichen Gazastreifen detoniert waren. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Derzeit gilt eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Sie war auf der Grundlage des US-Friedensplans am 10. Oktober in Kraft getreten – mehr als zwei Jahre nach dem brutalen Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation und verbündeter Milizen auf Israel. (afp/ks)