Korruption: Selenskyj ordnet Überprüfung von Verteidigungsindustrie an
Nach dem Korruptionsskandal im ukrainischen Energiesektor sollen nun auch mögliche Unregelmäßigkeiten in der Verteidigungsindustrie untersucht werden.
Es werde eine „vollständige Überprüfung der staatlichen Verteidigungsunternehmen und der entsprechenden Verträge“ vorbereitet, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj in Onlinediensten. „Alle Erkenntnisse über aufgedeckte Verstöße werden an die Strafverfolgungs- und Antikorruptionsbehörden weitergeleitet.“
[etd-related posts=“5311494,5200696″]
Das ukrainische Antikorruptionsbüro hatte kürzlich bekanntgegeben, ein „kriminelles System“ im Energiesektor aufgedeckt zu haben, das zur Veruntreuung von 100 Millionen Dollar (etwa 86 Millionen Euro) geführt habe.
Der ukrainische Justizminister und die Energieministerin verloren wegen des Skandals ihre Posten. Bei den Ermittlungen waren auch Unregelmäßigkeiten in Verträgen zum Schutz des ukrainischen Stromnetzes aufgedeckt worden.
[etd-related posts=“5126814,5308666,5301048″]
Im Mittelpunkt der Affäre steht ein Vertrauter Selenskyjs, Timur Minditsch. Ihn beschuldigen Ermittler der weitverzweigten Korruption.
Minditsch wurde inzwischen nach Angaben des Innenministeriums wie der ebenso beschuldigte Ex-Vize-Regierungschef Oleksij Tschernyschow zur Fahndung ausgeschrieben. (afp/ks)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion