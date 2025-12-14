Leiter von unabhängigem Online-Portal in Venezuela festgenommen
In Venezuela hat der Geheimdienst den Leiter des unabhängigen Online-Portals „Punto de Corte“, Nicmer Evans, festgenommen. Der 50-jährige Politikwissenschaftler wurde nach Angaben seiner Frau am 13. Dezember in der Hauptstadt Caracas in Gewahrsam genommen.
Evans hatte zuvor selbst in den Online-Netzwerken geschrieben, er habe Besuch von Beamten des Inlandsgeheimdienstes „Sebin“ bekommen, die ihn ohne richterlichen Beschluss aufgefordert hätten, zu einem „Gespräch“ mitzukommen.
Ein von Nachbarn gefilmtes Video zeigt, wie er mit zwei Männern in Zivilkleidung in ein vor seinem Haus geparktes Fahrzeug steigt.
Befragungen führen regelmäßig zum „Verschwindenlassen“
„Sie sagen, sie wollen mich befragen, ich werde freiwillig hingehen. Mal sehen, was die Folgen sind. Ich stelle mich der Situation, ich habe nichts zu befürchten“, sagte Evans in einem Video auf X.
Evans Ehefrau Marta Cambero bestätigte später die Festnahme ihres Mannes. Sie verlangte von den venezolanischen Behörden, ihr den Aufenthaltsort ihres Mannes mitzuteilen und ihn medizinisch zu versorgen, da er an Bluthochdruck leide.
Der Menschenrechtsanwalt Marino Alvarado sagte, beim venezolanischen Geheimdienst führten Vorladungen für ein Gespräch regelmäßig zum „Verschwindenlassen“ der Betroffenen.
Evans war bereits im Jahr 2020 51 Tage lang inhaftiert gewesen, bevor er zusammen mit mehr als hundert anderen politischen Gefangenen begnadigt und freigelassen wurde.
Nach Angaben der Journalistengewerkschaft sitzen in Venezuela derzeit mindestens 20 Journalisten und Medienbeschäftigte im Gefängnis. (afp/ks)
