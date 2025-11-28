Nationalgardistin nach Angriff gestorben – USA überprüfen Greencard-Inhaber aus 19 Ländern

In Kürze:

US-Nationalgardistin Sarah Beckstrom stirb t nach Angriff in Washington, ein weiterer Soldat schwer verletzt

t nach Angriff in Washington, ein weiterer Soldat schwer verletzt Präsident Trump kündigt verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und Entsendung von 500 Nationalgardisten an

und Entsendung von 500 Nationalgardisten an USCIS ordnet Überprüfung von Greencards aus 19 Ländern an, darunter Afghanistan

Nach dem Angriff auf US-Nationalgardisten am Donnerstag in der Nähe des Weißen Hauses in Washington ist US-Army Specialist Sarah Beckstrom, 20, gestorben. Ein weiteres Opfer des Angriffs, Air Force Staff Sgt. Andrew Wolfe, 24, befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich Donnerstagabend während eines Gesprächs mit Mitgliedern der Streitkräfte: „Ich habe gehört, dass Sarah Beckstrom von West Virginia, eine der Wachen, hoch respektierte, junge, großartige Person, die ihren Dienst im Juni 2023 begonnen hat – in jeder Hinsicht herausragend –, gerade verstorben ist. Sie ist nicht mehr bei uns. Sie schaut jetzt auf uns herab. Ihre Eltern sind bei ihr. Es ist gerade passiert. Sie wurde brutal angegriffen. Sie ist tot.“

Trump würdigte Beckstrom zusätzlich: „Sie war eine unglaubliche Person. Sie hat ihren Dienst mit Hingabe begonnen und war bereit, das Gefährliche zu tun, um andere zu schützen.“

Über den zweiten verletzten Soldaten sagte er: „Er ist in sehr schlechtem Zustand. Er kämpft um sein Leben. Hoffentlich bekommen wir bald bessere Nachrichten bezüglich seines Zustands.“

Beide Soldaten gehörten der West Virginia National Guard an und waren Teil der Joint Task Force-DC, die in der Hauptstadt für hohe Sicherheitspräsenz sorgt.

[etd-related posts=“5315758″]

Der mutmaßliche Täter

Der mutmaßliche Angreifer wurde als der 29-jährige Rahmanullah Lakanwal, ein afghanischer Staatsbürger, identifiziert. Lakanwal war 2021 im Rahmen des Biden-Regierungsprogramms „Operation Allies Welcome“ in die USA eingereist, das nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan gestartet wurde, um afghanische Partnerkräfte und ihre Familien aufzunehmen.

CIA-Direktor John Ratcliffe erläuterte: „Nach dem katastrophalen Rückzug aus Afghanistan rechtfertigte die Biden-Administration die Aufnahme des mutmaßlichen Schützen in die USA im September 2021 aufgrund seiner vorherigen Arbeit mit der US-Regierung, einschließlich der CIA. Er war Mitglied einer Partnertruppe in Kandahar, die kurz nach der chaotischen Evakuierung aufgelöst wurde.“

FBI-Direktor Kash Patel bestätigte, dass die Tat als Terrorakt untersucht wird. Er sagte: „Wir haben die volle Kraft aller Bundes‑, Landes- und lokalen Strafverfolgungsbehörden mobilisiert, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen für diesen abscheulichen Anschlag zur Rechenschaft gezogen werden.“

Trump reagiert mit Sicherheitsmaßnahmen

Präsident Trump kündigte nach der Tat sofortige Maßnahmen an: „Wir werden niemals zurückweichen; wir werden unser Kapitol sichern. Wir werden unsere Städte sichern. Die Amerikaner sollen sicher sein, und wir werden alles Notwendige tun, um das zu gewährleisten.“

Trump ordnete die Entsendung von 500 weiteren Nationalgardisten nach Washington an. Er lobte die Opfer und hob hervor, dass sie bereit gewesen seien, gefährliche Aufgaben zu übernehmen, die andere nicht auf sich genommen hätten. Ihr Engagement zeige, wie sehr sie ihre Mitbürger lieben, und ihr Mut werde nicht vergessen.

[etd-related posts=“5314686″]

Überprüfung von Greencard-Inhabern

Die US-Einwanderungsbehörde USCIS kündigte am 27. November an, dass alle Green Cards von Personen aus 19 Ländern von Interesse überprüft werden, darunter Afghanistan, Myanmar, Tschad, Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Jemen, Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela.

USCIS-Direktor Joseph Edlow erklärte auf X: „Auf Anweisung des Präsidenten habe ich eine umfassende und strenge Überprüfung jeder Green Card für alle Ausländer aus allen Ländern von Interesse angeordnet. Der Schutz dieses Landes und des amerikanischen Volkes hat oberste Priorität, und das amerikanische Volk wird nicht die Kosten für die rücksichtslose Umsiedlungspolitik der vorherigen Regierung tragen. Die Sicherheit der Amerikaner ist nicht verhandelbar.“

Homeland Security Secretary Kristi Noem wies darauf hin, dass Lakanwal über frühere Kontakte zu US-Regierungsstellen, einschließlich der CIA, verfügte. Die Bearbeitung aller Einwanderungsanträge afghanischer Staatsbürger wurde bis auf Weiteres ausgesetzt, um Sicherheits- und Überprüfungsprotokolle zu prüfen.

[etd-related posts=“5313083″]

Hintergrund zu den Opfern

Sarah Beckstrom begann ihren Dienst bei der Nationalgarde am 26. Juni 2023 und war der 863. Militärpolizei-Kompanie der 111. Ingenieurbrigade der West Virginia Army National Guard zugeteilt. Präsident Trump würdigte sie als „eine unglaubliche Person“.

Andrew Wolfe war seit August 2023 in Washington stationiert. Beide Soldaten führten hochsichtbare Patrouillen in der Hauptstadt durch, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Sicherheits- und Einwanderungspolitik im Fokus

Die Vorfälle haben nicht nur in Washington, sondern landesweit für Aufmerksamkeit gesorgt und die Debatte über Sicherheit und Einwanderung verschärft. Die Behörden überprüfen gezielt die Einreise- und Aufenthaltsgenehmigungen von Personen aus Risikoländern, während gleichzeitig die Präsenz der Nationalgarde in der Hauptstadt verstärkt wurde.

Fachleute betonen, dass der Angriff die enge Verbindung zwischen innerer Sicherheit, Einwanderungskontrolle und der Prävention potenzieller Terrorakte deutlich macht.

Gleichzeitig rufen die Ereignisse zu einer stärkeren Kooperation zwischen Bundesbehörden und lokalen Sicherheitskräften auf. Analysten sehen darin einen entscheidenden Schritt, um zukünftige Angriffe besser verhindern zu können. (afp/dpa/red)