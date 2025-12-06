Norovirus-Ausbruch auf Aida-Schiff – über 100 Menschen erkrankt
Auf einem Kreuzfahrtschiff der Rostocker Reederei Aida ist es der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge zu einem Norovirus-Ausbruch gekommen. Insgesamt seien seit Reisebeginn 101 Krankheitsfälle registriert worden, teilte die Behörde mit.
95 Fälle entfielen auf Passagiere, sechs auf Crew-Mitglieder. Der Ausbruch war der Behörde demnach schon am 30. November gemeldet worden. Zunächst berichteten mehrere Medien im In- und Ausland.
Laut dem Trackingdienst Vesselfinder und der Aida-Website befindet sich die „Aidadiva“, die unter italienischer Flagge fährt, derzeit nahe der panamaischen Hafenstadt Colón, die am Zugang zum Panamakanal liegt.
Aida teilte auf Anfrage mit: „Es handelt sich um ein saisonal typisches Infektionsgeschehen, bedingt durch die Wintersaison.“ An Land gebe es ein ähnliches Infektionsgeschehen. Auf dem Schiff seien zusätzliche Hygienemaßnahmen eingeführt worden, zudem sänken die Fallzahlen derzeit.
Weltreise der „Aidadiva“ bis März angesetzt
Die Reederei hatte im November mitgeteilt, dass das modernisierte Kreuzfahrtschiff vom 10. November bis zum 23. März mit rund 2.000 Gästen auf Weltreise gehe. Aida ist Marktführer in Deutschland und gehört zu dem multinationalen Konzern Carnival, der sich als weltgrößter Kreuzfahrtanbieter bezeichnet.
Noroviren sind weltweit verbreitet und zählen zu den häufigsten Auslösern akuter Magen-Darm-Erkrankungen beim Menschen. Typische Symptome sind plötzlich einsetzendes heftiges Erbrechen und Durchfall, begleitet von Übelkeit, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und allgemeiner Schwäche. (dpa/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion