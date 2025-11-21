Österreich: Digitale Vignette löst 2026 die Klebevariante endgültig ab

In Kürze:

Abschied von der physischen Autobahnvignette: Ab Dezember 2026 gilt nur noch die digitale Version

Ab Dezember 2026 gilt nur noch die digitale Version Bereits zwei Drittel der Autofahrer nutzen das digitale „Pickerl“

Preise steigen 2026 moderat um rund 2,9 Prozent

moderat um rund 2,9 Prozent ASFINAG investiert Milliarden in Modernisierung des Straßennetzes

Nach fast 30 Jahren hat am Donnerstag, 20.11., in Österreich die letzte Saison für die Autobahnvignette begonnen – zumindest in ihrer physischen Form. Erstmals mussten Benutzer österreichischer Autobahnen und Schnellstraßen am 1. Januar 1997 die Bezahlung der fällig gewordenen Autobahngebühr durch eine Vignette nachweisen, die gut sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe anzubringen war.

Die Vignetten unterschieden sich voneinander durch unterschiedliche Farbgestaltungen und optische Effekte. Jahresvignetten waren unter Österreichern oder ganzjährigen Autobahnbenutzern ein beliebtes Weihnachtsgeschenk.

Seit 1997 etwa 675 Millionen Vignetten für Österreich verkauft

Am 30. November 2026 wird das Zeitalter der geklebten Vignette enden. Vom 1. Dezember 2026 an wird es die Vignette für Österreich nur noch auf digitalem Wege geben. Erhältlich sein wird sie nach wie vor an den bisher gewohnten Verkaufsstellen – und online direkt über die staatliche Infrastrukturgesellschaft ASFINAG und ihre autorisierten Partner.

Bereits im Laufe der vergangenen Jahre hatte sich eine Revolution im Stillen vollzogen. Immer mehr Autofahrer haben die Autobahngebühr auf digitalem Wege entrichtet – und mittlerweile sind es zwei Drittel, die nicht mehr das berühmte „Pickerl“ verwenden. Den politisch Verantwortlichen in Österreich kommt die Entwicklung gelegen. ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel nennt die Vorteile: „Kein Kleben, keine Versandkosten, kein Fälschungsrisiko.“

Seit Beginn der Vignettenpflicht wurden schon mehr als 675 Millionen Stück verkauft. Anfangs waren Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen, Motorräder und Lkws bis zu 12 Tonnen von der Vignettenpflicht umfasst.

Deutlicher Preisanstieg in der Ära Schüssel

Unter der Regierung von Wolfgang Schüssel (2000 bis 2006) stieg der Preis für die Vignette erheblich an auf damals 73 Euro für die Jahresvignette. Ab 2004 trat für Lkw eine eigene Regelung in Kraft, seither gilt die Vignette nur noch für Pkws, Motorräder und Wohnmobile. Seit 2018 gibt es die Möglichkeit des digitalen Erwerbs.

Im Vorjahr wurde erstmals eine Tagesvignette angeboten. Dies war eine willkommene Option für Autofahrer, die lediglich durch Österreich durchreisten oder für die weder zwei 10-Tages-Vignetten noch eine für zwei Monate lohnend erschienen.

Die seit 20.11. erhältliche Vignette für 2026 wird erst mit 1. Dezember 2025 gültig – unabhängig, ob in ihrer physischen oder in der digitalen Form. Noch bis zum 31. Januar 2026 darf mit der Jahresvignette für 2025 gefahren werden. Gegenüber dem laufenden Jahr erhöht sich der Preis für 2026 weiter: Die Jahresvignette für Pkw wird künftig 106,80 Euro kosten, für Motorräder 42,70. Das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent.

Vignette wird erneut teurer

Der Preis für die Zwei-Monats-Vignette wird bei 32,80 beziehungsweise 12,80 Euro liegen. Für zehn Tage bezahlen Autofahrer künftig 12,80 Euro und Motorradfahrer 5,10. Die Tagesvignette ist für 9,60 Euro (Pkw) und 3,80 Euro für Motorräder zu haben – vor wenigen Jahren war dies noch das ungefähre Preisniveau für die Zehn-Tage-Fassung.

Nach wie vor gilt, dass es sinnvoll ist, den Kaufnachweis von Klebevignetten aufzubewahren. Im Fall eines Totalschadens oder eines Bruchs der Windschutzscheibe gilt dieser als Kaufnachweis, der zur Beantragung einer Ersatzvignette berechtigt.

Im Vorjahr nahm die ASFINAG rund 600 Millionen Euro durch Pkw-Vignetten ein. Weitere 230 Millionen kamen aus der Streckenmaut und 1,6 Milliarden Euro aus der Lkw-Maut. Etwa 1,5 Milliarden Euro der zweckgebundenen Einnahmen flossen zurück in die Modernisierung des Autobahn- und Schnellstraßennetzes.