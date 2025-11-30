Philippinen: Tausende demonstrieren gegen Korruption beim Hochwasserschutz

In der philippinischen Hauptstadt Manila haben am Sonntag tausende Menschen gegen Korruption bei Projekten im Hochwasserschutz demonstriert.

Die Proteste richteten sich gegen einen Korruptionsskandal, in dem es um mehrere Milliarden Dollar geht und in den zahlreiche hochrangige Politiker und Bauunternehmer verwickelt sind.

In dem südostasiatischen Land waren in den vergangenen Monaten ganze Dörfer von Hochwasser überschwemmt worden.

Die Demonstranten fordern Gefängnisstrafen für Dutzende Beamte, Abgeordnete und Bauunternehmer, denen vorgeworfen wird, Milliarden Steuergelder in die eigene Tasche gesteckt zu haben.

Acht Mitarbeiter des Ministeriums festgenommen

Vor wenigen Tagen waren die ersten Festnahmen im Zusammenhang mit dem Skandal bekannt gegeben worden: acht Mitarbeiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Straßenbau. Die Regierung kündigte daraufhin an: „Bald kommen große Fische.“

Mervin Toquero vom Nationalen Kirchenrat der Philippinen sagte, er glaube nicht, dass lediglich niedrigrangige Beamte in den Betrug verwickelt waren.

„Es ist unmöglich, dass diese Korruption ohne das Wissen der höheren Beamten stattgefunden hat“, sagte der 54-Jährige. Auch sie müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

[etd-related posts=“5298883,4790723″]

Die Philippinen blicken auf eine lange Geschichte von Skandalen mit öffentlichen Geldern zurück. Hochrangige Politiker, die der Korruption für schuldig befunden wurden, entgehen in der Regel einer Haftstrafe. (afp/ks)