Präsidentenwahl in Chile: José Antonio Kast hat gewonnen

Der rechte Kandidat José Antonio Kast hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. Er setzte sich in der Stichwahl gegen die Kommunistin Jeannette Jara durch, wie die Wahlkommission mitteilte. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Kast demnach auf rund 58 Prozent der Stimmen.

Jara und ihre Koalition „Einheit für Chile“ räumten bereits ihre Niederlage ein. „Die Demokratie hat sich laut und deutlich geäußert“, schrieb Jara auf X. Sie habe mit dem gewählten Präsidenten Kast gesprochen, um ihm zum Wohle Chiles viel Erfolg zu wünschen.

Menschen feierten seinen Sieg

Tausende Menschen strömten in der Hauptstadt Santiago de Chile und in anderen Städten des südamerikanischen Landes auf die Straßen, um Kasts Wahlsieg zu feiern.

🚨BREAKING: Thousands of Chileans flood the streets to celebrate the win of pro-Trump populist Jose Antonio Kast Rist – Chile has defeated communism today. pic.twitter.com/czSBu8IJOQ — Inevitable West (@Inevitablewest) December 15, 2025

Der deutschstämmige Kast war als Favorit in die Stichwahl um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric gegangen. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren die Bekämpfung krimineller Banden und die Einwanderung.

Für Kast war es bereits der dritte Präsidentschaftswahlkampf. Der Chef der Republikanischen Partei versprach seinen Wählern, die Kriminalität zu bekämpfen und alle Migranten ohne gültige Papiere abzuschieben.

[etd-related posts=“5332380,“]

Jara ist Mitglied der Kommunistischen Partei und trat für ein breites Mitte-links-Bündnis an. Sie setzte im Wahlkampf ebenfalls auf Sicherheitsfragen und griff damit Themen auf, die üblicherweise die rechten Parteien besetzen. Der linke Amtsinhaber Gabriel Boric durfte nicht erneut kandidieren.

Kast: Respekt vor Gesetz wiederherstellen

In einer Rede auf seiner Wahlparty kündigte Kast an, in seinem Land „den Respekt vor dem Gesetz wiederherzustellen“. Die Menschen in Chile wollten „frei von Angst“ leben.

In den meisten sozialpolitischen Themen steht Kast weiter rechts als die Mehrheit der Chilenen. Er lehnt Abtreibung, Scheidung und gleichgeschlechtliche Ehen ab.

Mit Kast haben die Chilenen nun den am weitesten rechts stehenden Präsidenten seit dem Ende der Militärdiktatur vor 36 Jahren gewählt. Kast kündigte am Wahltag an, der „Präsident aller Chilenen“ sein zu wollen.

[etd-related posts=“5319132,5304595″]

Unter den ersten Gratulanten waren der argentinische Präsident Javier Milei und US-Außenminister Marco Rubio.

Rubio erklärte, die US-Regierung sei zuversichtlich, dass Chile unter Kast „gemeinsame Prioritäten voranbringen“ werde, unter anderem „die Stärkung der öffentlichen Sicherheit, die Beendigung der illegalen Einwanderung und die Wiederbelebung unserer Handelsbeziehungen“.(dts/afp/ks)