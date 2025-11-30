Präsidentschaftswahl: Links-Kandidatin wirft Trump Einmischung vor

In Honduras sind die Wähler am Sonntag zur Wahl eines neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin aufgerufen. Drei der fünf Kandidaten haben eine Chance, schon im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit zu bekommen.

Neben der Links-Kandidatin Rixi Moncada sind dies zwei Kandidaten aus dem konservativen Lager, der Fernsehmoderator Salvador Nasralla und der Unternehmer Nasry Asfura.

Trump sprach sich für Asfura aus

Die Kandidatin der Regierungspartei, Rixi Moncada, hat US-Präsident Donald Trump Einmischung in die inneren Angelegenheiten des mittelamerikanischen Landes vorgeworfen. Trumps Handlungen seien „interventionistisch“, sagte die linksgerichtete Politikerin gestern bei einer Pressekonferenz.

US-Präsident Donald Trump rief in den vergangenen Tagen zur Wahl von Nasry Asfura auf und kündigte die Begnadigung des in den USA wegen Drogenhandels inhaftierten honduranischen Ex-Präsidenten Juan Orlando Hernández an.

Trump erklärte, er könne mit Asfura zusammenarbeiten, „um die Narko-Kommunisten zu bekämpfen und die nötige Hilfe zu den Menschen in Honduras zu bringen“.

Moncada, die Trump als „Kommunistin“ bezeichnet hat, sprach von „Wahlkampfaktionen“ des US-Präsidenten für „seine Marionetten-Kandidaten“.

Wählen können die Einwohner auch 128 Abgeordnete und Hunderte Bürgermeister. Überschattet wird die Wahl von gegenseitigen Betrugsvorwürfen.

Honduras gilt als eines der instabilsten Länder Lateinamerikas, den letzten Putsch gab es im Jahr 2009. Fast zwei Drittel der elf Millionen Einwohner leben in Armut, die über Jahrzehnte übliche Migration in die USA ist kaum mehr möglich.

Die Wahllokale öffnen um 7:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr MEZ) und schließen zehn Stunden später um 24:00 Uhr MEZ. Die Wahlbehörde will vorläufige Ergebnisse noch am Wahlabend bekanntgeben. (afp/ks)