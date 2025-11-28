Putin offen für US-Friedensplan – Selenskyj bereitet Spitzengespräche vor, Orban reist nach Moskau

In Kürze:

Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft: Sieht US-Friedensplan als mögliche Basis für künftige Abkommen

Sieht US-Friedensplan als mögliche Basis für künftige Abkommen Harte Bedingungen für Waffenruhe: Ukraine muss sich aus besetzten Regionen zurückziehen, sonst droht Russland mit Gewalt

Ukraine muss sich aus besetzten Regionen zurückziehen, sonst droht Russland mit Gewalt Internationale Diplomatie: Selenskyj plant Spitzentreffen, Orban reist nach Moskau, US-Sondergesandte führen Gespräche

Der russische Präsident Wladimir Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft und betrachtet den überarbeiteten US-Friedensplan als mögliche Grundlage zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig stellt er jedoch harte Bedingungen: Die Ukraine müsse sich aus den von Russland besetzten Regionen zurückziehen, andernfalls drohe Moskau mit militärischer Gewalt.

Parallel dazu intensivieren internationale Akteure ihre diplomatischen Bemühungen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban reist am Freitag nach Moskau, um mit Kreml-Chef Putin unter anderem über Öl- und Gaslieferungen zu sprechen. Ziel sei es, „dass die Energieversorgung Ungarns für den Winter und das folgende Jahr zu einem erschwinglichen Preis gesichert ist“, sagte Orban in einem auf Facebook veröffentlichten Video.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt gleichzeitig Verhandlungen auf höchster Ebene an. Ein mögliches Treffen mit US-Präsident Donald Trump wird in Aussicht gestellt.

Kiew und Washington signalisierten, dass eine weitgehend gemeinsame Position erreicht sei; lediglich kleinere Differenzen bestehen, vor allem bezüglich der russisch besetzten Gebiete.

Militärische Lage und Vormarsch

Unterdessen meldete Russlands Verteidigungsministerium in der Nacht zu Freitag erneut Angriffe ukrainischer Drohnen. Die russische Flugabwehr habe 136 Drohnen abgefangen, mehr als die Hälfte über den Regionen Rostow und Saratow.

Außerdem verurteilte ein russisches Gericht acht Männer zu lebenslanger Haft wegen eines Anschlags auf die Krim-Brücke im Oktober 2022, bei dem fünf Menschen getötet und die wichtige Brücke für Straßen- und Zugverkehr erheblich beschädigt wurde.

Präsident Putin berichtete auch über den aktuellen Stand der russischen Offensive in der Ukraine.

Russische Truppen hätten wichtige Städte wie Pokrowsk und Myrnograd in Donezk vollständig umstellt und rücken auf weitere strategisch bedeutsame Orte wie Wowtschansk in Charkiw, Siwersk in Donezk und Guliaipole in Saporischschja vor.

Laut dem US-Institut für Kriegsstudien (ISW) hat sich das Tempo des russischen Vormarsches 2025 merklich erhöht; monatlich eroberten die Kreml-Truppen im Schnitt rund 467 Quadratkilometer ukrainischen Boden. Putin bezeichnete es als „praktisch unmöglich“, die russische Armee aufzuhalten, und betonte die militärische Überlegenheit seines Landes.

Friedensgespräche und US-Plan

Der ursprüngliche US-Friedensplan umfasste 28 Punkte. Er sah unter anderem territoriale Zugeständnisse, eine Begrenzung ukrainischer Streitkräfte und den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft vor. Nach Kritik aus Kiew und mehreren EU-Staaten wurde der Plan auf rund 20 Punkte reduziert.

Dieser überarbeitete Entwurf liegt nun Moskau vor. Präsident Putin erklärte, dass die Vorschläge von USA und Ukraine als Grundlage für künftige Abkommen dienen könnten: „Im Allgemeinen sind wir uns einig, dass dies die Grundlage für künftige Vereinbarungen sein kann.“

Die USA bemühen sich intensiv um eine diplomatische Lösung des Konflikts. US-Sondergesandter Steve Witkoff wird in der kommenden Woche für weitere Gespräche nach Moskau reisen, während US-Verteidigungsstaatssekretär Dan Driscoll in Kiew erwartet wird.

Putin verteidigte den US-Unterhändler Steve Witkoff nach Kritik an einem geleakten Telefonat, das aktuell in internationalen Medien diskutiert wird. Er betonte, dass die Gespräche in einem respektvollen und sachlichen Dialog geführt würden: „Wir führen diesen Dialog ohne Beschimpfungen und Spucken, wie intelligente Menschen, die ihre Positionen verteidigen.“

Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Putin unterstrich, dass Russland keine EU-Staaten angreifen wolle, aber wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werde, sollten russische Vermögenswerte eingefroren oder konfisziert werden.

Seit Beginn des Krieges wurden rund 300 Milliarden US-Dollar russischer Zentralbank-Vermögenswerte von westlichen Staaten blockiert. Eine Konfiszierung könnte nach Moskaus Ansicht „dramatische Folgen für das Vertrauen in den Euroraum“ haben und die internationale Finanzstabilität gefährden.

Ukraine-Legitimität und Kontrolle über Donbass

Putin bezeichnete die ukrainische Führung wiederholt als illegitim und erklärte, dass derzeit keine rechtliche Grundlage bestehe, Dokumente mit ihr zu unterzeichnen. Er betonte erneut, dass die volle russische Kontrolle über die Regionen Donezk und Luhansk Voraussetzung für eine Waffenruhe sei. „Die Truppen der Ukraine ziehen sich zurück, dann hören die Kämpfe auf. Wenn nicht, erreichen wir das auf militärischem Weg“, sagte Putin.

Auch US-Präsident Trump schlug vor, dass die Ukraine diese Gebiete räumt, Kiew lehnt dies bislang ab. Putin machte deutlich, dass ein Versuch, ukrainische Gebiete zurückzugewinnen, als Angriff auf russisches Staatsgebiet gewertet werde.

Gleichzeitig zerstreute er die Sorge, Russland könnte EU-Staaten angreifen, und erklärte, dass Russland eine schriftliche Zusicherung geben könne, keine europäischen Länder anzugreifen.

Steht ein Treffen mit Trump an?

Nach den Verhandlungen in Genf über den Friedensplan könnte Präsident Selenskyj US-Präsident Trump erneut treffen. Die Abstimmung mit den USA soll über das kommende Wochenende fortgesetzt werden. Selenskyj erklärte, dass sein Team gemeinsam mit den amerikanischen Vertretern die Punkte weiterbearbeite, um den Weg zu Frieden und Sicherheitsgarantien zu ebnen.

EU- und NATO-Rahmen

Der US-Friedensplan enthielt ursprünglich auch Vorgaben, welche Rolle EU und NATO spielen sollten. Mittlerweile haben die USA zugesagt, in Verhandlungen mit Russland nicht über EU- oder NATO-Belange zu sprechen. Sanktionen, EU-Beitritte oder eingefrorene Vermögenswerte bleiben ausschließlich in der Verantwortung der Europäischen Union. (afp/dpa/red)

Mit Textteilen von The Epoch Times