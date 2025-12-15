Schüsse an US-Universität: Täter wird weiterhin gesucht
Der nach einem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Eliteuniversität in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island festgenommene Verdächtige wird nach Angaben der US-Behörden freigelassen.
„In Kürze werden wir den Verdächtigen, der heute früh festgenommen wurde, wieder freilassen“, erklärte der Bürgermeister von Providence, Brett Smiley, am Sonntag. Am Vortag hatte ein Bewaffneter an der Brown University zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt.
Es wird weiterhin nach dem Täter gesucht
Es gebe „keine Grundlage dafür“, den Festgenommenen weiterhin ihn als Verdächtigen zu betrachten, sagte der Generalstaatsanwalt von Rhode Island, Peter Neronha, vor Journalisten. Die Suche nach dem Täter wurde nach Behördenangaben wieder aufgenommen.
Neronha wollte sich zu Details der Ermittlungen nicht äußern. „Wir haben einen Mörder auf freiem Fuß, deshalb werden wir unsere Strategie nicht preisgeben“, sagte er. Die Polizei veröffentlichte ein zehnsekündiges Video, das den Verdächtigen von hinten zeigt, wie er nach der Tat zügig eine verlassene Straße entlanggeht.
Die Schüsse fielen am Samstag laut Universität in einem Gebäude, in dem die Fakultäten für Ingenieurwesen und Physik untergebracht sind.
In dem betroffenen Trakt fanden zum Zeitpunkt des Schusswaffenangriffs Prüfungen statt. Wie die Rektorin der Brown University, Christina Paxson, mitteilte, waren alle der elf von den Schüssen Getroffenen Studenten. (afp/ks)
