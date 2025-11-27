Schüsse in Washington: Zwei Nationalgardisten in „kritischem Zustand“ – Trump: „Akt des Terrors“

US-Präsident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff in Washington mit zwei schwer verletzten Soldaten der Nationalgarde als „Akt des Terrors“ bezeichnet.

Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Mann, der 2021 aus Afghanistan gekommen sei, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit). Alle unter seinem Vorgänger Joe Biden aus Afghanistan gekommenen Ausländer sollten überprüft werden.

In unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses

Der Schusswaffenangriff hatte sich laut Polizei zwei Straßenblocks nordwestlich des Weißen Hauses nahe einer Metrostation ereignet.

Jeff Carroll, stellvertretender Chef der Metropolitan DC Police, sagte, der Vorfall habe sich gegen 2:15 Uhr ereignet. Der Verdächtige schien ein einzelner Schütze zu sein, der die Wachleute überfiel: „Ein Verdächtiger kam um die Ecke, hob seinen Arm mit einer Schusswaffe und schoss auf die Mitglieder der Nationalgarde.“

Der Schütze konnte von anderen Nationalgardisten festgenommen werden. Augenzeugen berichteten nach den Schüssen von Chaos und Panik im Zentrum von Washington.

Die Polizei riegelte das Gebiet um die Metrostation Farragut West ab. Beamte mit Gewehren standen Wache, ein Helikopter kreiste über dem Stadtzentrum.

Trump: Afghanen sollen überprüft werden

Die beiden durch einen Bewaffneten im Zentrum der Hauptstadt Washington schwer verletzten Soldaten der Nationalgarde befanden sich laut der Bundespolizei FBI in einem „kritischen Zustand“.

„Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors“, sagte Trump in einer kurzen Videobotschaft. „Es war ein Verbrechen gegen unsere gesamte Nation.“

Der mutmaßliche Täter sei 2021 aus Afghanistan gekommen, fuhr Trump mit Blick auf die Evakuierung von Afghanen fort, die wegen der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban nach dem Rückzug der USA flohen. Trump forderte eine erneute Überprüfung der damals aus Afghanistan in die USA eingereisten Menschen.

Die US-Einwanderungs- und Ausländerbehörde USCIS erklärte nach Trumps Videobotschaft in Onlinenetzwerken, mit sofortiger Wirkung die Bearbeitung aller Einwanderungsanträge afghanischer Staatsbürger bis auf Weiteres auszusetzen.

Bürgermeister spricht von „gezieltem“ Angriff

Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, sprach von einem „gezielten“ Angriff auf die Nationalgarde, ohne weiter auf das mögliche Motiv einzugehen.

FBI-Chef Kash Patel sprach vor Journalisten von einem „schrecklichen Gewaltakt“ und sagte, die beiden angeschossenen Soldaten seien in einem „kritischen Zustand“.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte nach dem Vorfall an, die Zahl der Nationalgardisten in der Hauptstadt um 500 auf mehr als 2500 aufzustocken. Der Gewaltakt stärke den Entschluss der Regierung, Washington wieder „sicher und schön“ zu machen, betonte er am Rande eines Besuchs in der Dominikanischen Republik.

Trump hatte die Soldaten ab August in der Hauptstadt stationiert. Sie sollten für mehr Sicherheit sorgen. Eine US-Bundesrichterin hatte den Einsatz der Nationalgarde in der US-Hauptstadt erst vergangene Woche für gesetzwidrig erklärt. Die Richterin Jia Cobb gewährte der Regierung einen Aufschub bis zum 11. Dezember, um dagegen Rechtsmittel einzulegen. (afp/red)