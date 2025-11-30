Schweiz: Wähler stimmen über Dienstpflicht und Klimasteuer für Reiche ab
Die Schweizer sind heute in zwei Volksentscheiden zur Stimmabgabe aufgerufen.
Zur Abstimmung steht zum einen die Ersetzung der Wehrpflicht durch eine Dienstpflicht für alle, ungeachtet des Geschlechts, in der Armee oder in einer zivilen Funktion.
Zum anderen wird über die Einführung einer Erbschaftssteuer für Superreiche zur Bekämpfung des Klimawandels abgestimmt.
Regierung empfiehlt die Ablehnung
Der Schweizer Bundesrat und die Schweizer Bundesversammlung haben die rund 5,6 Millionen Wähler dazu aufgerufen, gegen beide Initiativen zu stimmen, da sie die Wirtschaft des Landes gefährden würden. Die in der Regel zuverlässigen Umfragen deuten auf ein Scheitern beider Begehren hin.
Die Wahllokale öffnen am Sonntagmorgen für einige Stunden, ehe sie mittags schließen. Viele Stimmzettel werden meist im Voraus eingereicht. Erste Ergebnisse werden am Nachmittag erwartet. (afp/ks)
