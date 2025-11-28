Seltene Erden: Minister Schneider kündigt Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft an
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat ein Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft angekündigt. „Deutschland hat zwar wenig eigene Rohstoffe, aber dafür viele gute Ideen, vorhandene Rohstoffe wiederzuverwenden“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ vom Freitag. „Kreislaufwirtschaft macht unsere Wirtschaft sicherer.“
Schneider nannte das Beispiel Handys: „In einer Tonne alten Handys steckt 40 Mal mehr Gold als in einer Tonne Golderz. Dazu kommen Silber, Kobalt und Seltene Erden.“ Er rief dazu auf, alte Handys recyceln zu lassen oder wiederzuverwenden.
„Rund 200 Millionen gebrauchte Handys und Smartphones lagern ungenutzt in deutschen Schubladen“, sagte der Minister der Zeitung. „Mein Aufruf zum Black Friday: Alte, funktionsfähige Handys haben ein zweites Leben verdient. Wenn wir diese Handys wiederverwenden oder recyceln können, wird das ein schönes Schnäppchen für die Umwelt.“
Der Minister besucht am Freitagmorgen das Unternehmen Rebuy. Es kauft alte Smartphones und andere elektronische Geräte auf, bereitet sie teilweise wieder auf und verkauft sie weiter.(afp/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion