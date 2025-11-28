Seltene Erden: Minister Schneider kündigt Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft an

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat ein Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft angekündigt. „Deutschland hat zwar wenig eigene Rohstoffe, aber dafür viele gute Ideen, vorhandene Rohstoffe wiederzuverwenden“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ vom Freitag. „Kreislaufwirtschaft macht unsere Wirtschaft sicherer.“

Schneider nannte das Beispiel Handys: „In einer Tonne alten Handys steckt 40 Mal mehr Gold als in einer Tonne Golderz. Dazu kommen Silber, Kobalt und Seltene Erden.“ Er rief dazu auf, alte Handys recyceln zu lassen oder wiederzuverwenden.

„Rund 200 Millionen gebrauchte Handys und Smartphones lagern ungenutzt in deutschen Schubladen“, sagte der Minister der Zeitung. „Mein Aufruf zum Black Friday: Alte, funktionsfähige Handys haben ein zweites Leben verdient. Wenn wir diese Handys wiederverwenden oder recyceln können, wird das ein schönes Schnäppchen für die Umwelt.“

Der Minister besucht am Freitagmorgen das Unternehmen Rebuy. Es kauft alte Smartphones und andere elektronische Geräte auf, bereitet sie teilweise wieder auf und verkauft sie weiter.(afp/red)