Terror gegen Juden in Sydney – ein Passant wird zum Helden der Stunde

Es sind schreckliche Szenen, die sich am weltberühmten Bondi Beach in der Millionenmetropole Sydney abspielen. Menschen rennen in Panik über den Strand, sie schreien vor Angst – eigentlich sollte dort der erste Tag des jüdischen Lichterfests Chanukka gefeiert werden.

Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie zwei bewaffnete Männer über einen Parkplatz laufen und um sich schießen. Ein Passant wird zum Helden der Stunde: Aufnahmen zeigen, wie er einen der Angreifer kurzzeitig überwältigt und ihm das Gewehr abnimmt. Am Ende sprechen die Behörden von einem Terrorakt, der sich gegen die jüdische Gemeinschaft richtete.

Gegen 18:47 Uhr Ortszeit beginnen die Angreifer laut Polizei, auf Familien zu schießen. Zwölf Menschen sterben, 29 werden in Krankenhäuser gebracht. Einer der mutmaßlichen Angreifer wird laut Polizei getötet, der andere in Gewahrsam genommen.

Wo genau der Tatort war? „Überall, verdammt“

Am späten Abend ist die Strandpromenade menschenleer, flatternde Absperrbänder der Polizei flackern im Blaulicht der Streifenwagen – der weltberühmte Bondi Beach ist vom Sehnsuchtsziel zum Tatort geworden. Auch die sonst ausgelassene Partymeile wirkt wie ausgestorben.

Bewaffnete Polizisten haben die sonst belebten Straßen abgesperrt, statt bunter Bar-Lichter erhellten blinkende Sirenen die Gegend.

In der Eile zurückgelassene Flipflops liegen neben umgestürzten Fahrrädern, ein Schuh ist im Sand stecken geblieben, der Besitzer vermutlich um sein Leben gerannt. Auf den Tischen der Strandlokale: volle Bierflaschen und halb gegessene Pizzen. Am Rande des Gehwegs liegt ein zertretenes Smartphone.

In wärmende Decken gehüllt sucht ein junger Surfer Trost in den Armen seines Freundes. Die Badeshorts sind längst wieder trocken, die Wangen nicht. Über das, was hier vor wenigen Stunden passiert ist, wollen beide nicht reden. Wo genau der Tatort war? „Überall, verdammt! Die haben überall rumgeschossen!“

„Die Menschen zerrten ihre Kinder fort, es gab etwa 40 Schüsse“, sagt die 26-jährige Lehrerin Bianca. Zunächst habe es „wie Feuerwerk“ geklungen, doch dann sei schnell klar gewesen, dass es sich um einen Schusswaffenangriff handele. Die Gesichter um sich herum beschreibt sie als „schockiert, traumatisiert und verwirrt“.

Australien feiert einen „Helden“

Dem 24-jährigen französischen Touristen Sam fällt es noch immer schwer zu begreifen, was geschehen ist. „Ich weiß nicht, was ich denken soll“, sagt er. „Ich bin einfach nur traurig für die Menschen.“

Die 25-jährige Studentin Camilo Diaz aus Chile sagt, dass die Schüsse etwa zehn Minuten lang zu hören gewesen seien. „Es war schockierend (…) Es schien eine schwere Waffe zu sein“, sagt sie.

Derweil sorgt in Australien ein in Onlinenetzwerken verbreitetes Video wegen des mutigen Einsatzes eines Passanten für Aufsehen. In der Aufnahme ist zu sehen, wie der unbewaffnete Zivilist versucht, einen der beiden Angreifer zu überwältigen, und ihm dabei die Waffe entwendet. Australiens Premierminister Anthony Albanese feierte ihn und weitere Helfer als „Helden“.

Jüdische Organisation: „Wie oft haben wir die Regierung gewarnt?“

Die Erschütterung über das Verbrechen ist groß. Regierungschefs weltweit bekunden ihre Solidarität mit den Opfern und deren Angehörigen. „Es ist die Verantwortung aller Australier, die jüdische Gemeinschaft Australiens zu umarmen und ihr dabei zu helfen, diese unglaublich schwierige Zeit zu überstehen“, sagt der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns.

Doch in die Trauer mischen sich auch schwere Vorwürfe. Die jüdische Organisation Australian Jewish Association schreibt auf X: „Wie oft haben wir die Regierung gewarnt? Kein einziges Mal hatten wir das Gefühl, dass sie zugehört hat.“ Israels Staatspräsident Izchak Herzog fordert Australien zu mehr Schutz der jüdischen Gemeinde auf.

Albanese: Australien nimmt Antisemitismus ernst

Fragen von Journalisten, ob sein Land genug gegen wachsenden Antisemitismus tue, weist Australiens Premierminister Anthony Albanese zurück. Sein Land nehme das Thema ernst, sagte er. Kurz nach der Tat hatte er in einem X-Post von „schockierenden und erschütternden“ Szenen gesprochen.

Chanukka gilt als Fest der Freude und des Lichts. Das achttägige Fest beginnt am Sonntag. Es erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels im Jahr 164 vor unserer Zeit in Jerusalem und symbolisiert den Sieg über die griechischen Eroberer. In Erinnerung an das „Wunder von Chanukka“ wird in Häusern, Synagogen – und vielerorts an öffentlichen Plätzen – allabendlich eine neue Kerze am Chanukka-Leuchter entzündet. (dpa/afp/red)