TICKER Ukraine-Treffen | Selenskyj trifft Steinmeier – scharfe Sicherheitsvorkehrungen

Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht heute in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen.

Selenskyj wird zudem von Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, am Abend steht ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer an.

Alle aktuellen Entwicklungen zu den Ukraine-Beratungen lesen Sie im Liveticker der Epoch Times:

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T13:21<<< title=>>>Steinmeier empfängt Selenskyj offiziell in Berlin<<<]

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag offiziell in Berlin empfangen. Vor seinem Amtssitz Schloss Bellevue begrüßte Steinmeier am Mittag den Gast aus Kiew mit Handschlag und Umarmung.

Im Anschluss trug sich Selenskyj ins Gästebuch des Bundespräsidenten ein, danach zogen sich die beiden Staatsoberhäupter zu einem vertraulichen Gespräch zurück.

Es ist der Auftakt für eine ganze Reihe von Terminen für Selenskyj im Laufe des Tages. Im Anschluss geht es für ihn weiter in das Reichstagsgebäude, wo er mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) ein Gespräch führen wird.

Danach nimmt er am 8. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum teil, bevor es am späten Nachmittag im Kanzleramt weitergeht. Dort wird sich Selenskyj mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) austauschen, danach stoßen mehrere europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Emmanuel Macron, Donald Tusk und Keir Starmer, sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte dazu.

Begleitet werden die Ukraine-Gespräche in der Hauptstadt von massiven Sicherheitsvorkehrungen – die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe, was zu weitreichenden Sperrungen führt.

Der Bundestag ist heute für Besucher geschlossen. Auch im öffentlichen Nahverkehr kommt es zu Einschränkungen – etwa hält die U-Bahn nicht am Bundestag. Die Strecken mehrerer Buslinien wurden angepasst.

Die Polizei hatte den Amtssitz des Bundespräsidenten weiträumig abgesperrt. Auf dem Dach von Schloss Bellevue waren Scharfschützen postiert. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T13:03<<< title=>>>Peskow zu NATO-Beitritt<<<]

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Montag vor Journalisten in Moskau, ein möglicher NATO‑Beitritt der Ukraine sei „einer der Grundpfeiler“ der Gespräche und bedürfe „einer besonderen Diskussion“.

Russland erwarte von den USA, „uns das Konzept vorzulegen, über das heute in Berlin diskutiert wird“.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T12:03<<< title=>>>Bundesregierung sieht sich als Unterstützer<<<]

Die Bundesregierung sieht sich bei den Verhandlungen in Berlin in einer Unterstützerrolle.

Deutschland sei „stets hilfsbereit“ und unterstütze die Gespräche auch mit Ideen und mit Texten, wenn es nötig sei, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. „Die Bundesregierung ist eine ehrliche Maklerin in dieser Verhandlung, in der die Ukraine auch sehr schwierige Entscheidungen zu treffen hat.“

„Wir stehen an der Seite der Ukraine“, so Kornelius. Die Unterstützung liege auch im eigenen sicherheitspolitischen Interesse. „Deswegen hat die Bundesregierung hier sehr aktiv eingegriffen.“ Über die genaue Besetzung der Gesprächsformate wolle er aber keine Auskunft geben.

Auf Nachfrage, ob Russland auch in irgendeiner Form am Rande in die Gespräche eingebunden worden sei, verwies Kornelius auf die Verhandlungsparteien. „Die Bundesregierung hat das von sich aus nicht getan“, fügte er hinzu.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T11:52<<< title=>>>Selenskyj und Kushner im Kanzleramt eingetroffen<<<]

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Vertreter der US-Delegation trafen am Vormittag im Kanzleramt ein. Die US-Abordnung wird vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführt, ihr gehört auch Jared Kushner an, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

Beide Seiten hatten bereits am Sonntag mehrere Stunden lang verhandelt. Witkoff äußerte sich im Anschluss positiv. Es seien „viele Fortschritte“ erzielt worden, schrieb er auf der Plattform X. Der 20-Punkte-Friedensplan, Wirtschaftsthemen und andere Fragen seien intensiv erörtert worden.

Über welche Vorschläge beide Seiten im Detail verhandelten, war öffentlich zunächst nicht bekannt. Russland nimmt nicht an den Gesprächen teil.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T11:44<<< title=>>>Debatte um Donbass<<<]

Die US-Unterhändler fordern die Ukraine laut Kiew weiter zur Aufgabe des Donbass auf. Dies teilte ein hochrangiger Vertreter Kiews mit. Die wichtige Region im Osten der Ukraine ist nur teilweise von Russland besetzt.

Der Donbass ist etwas größer als die Schweiz. Er macht knapp zehn Prozent des ukrainischen Territoriums aus und besteht aus den Regionen Donezk und Luhansk. Das Gebiet ist bekannt für Bergbau und Industrie, hier wurden auch Seltene Erden entdeckt, vor allem Lithium und Titan.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T10:45<<< title=>>>Wadephul: Beratungen zur Ukraine sind so ernsthaft wie nie<<<]

Nach der ersten Runde der Ukraine-Gespräche zwischen Präsident Selenskyj und einer US-Delegation in Berlin hat Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) ein positives Fazit gezogen.

„So ernsthaft wie jetzt waren die Verhandlungen noch nie“, sagte Wadephul im „Deutschlandfunk“. Zugleich betonte der Bundesaußenminister die entscheidende Rolle der europäischen Verbündeten bei den Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ukraine.

Die US-Delegation habe „ganz offensichtlich“ vor den Ukraine-Gesprächen eine „Abstimmung mit der Moskauer Position“ vorgenommen, sagte Wadephul weiter.

Die am Sonntag in Berlin begonnenen Gespräche seien „substanziell“, um eine gemeinsame Position herzustellen. Ob die Gespräche jedoch erfolgreich sein werden, „werden wir erst am Ende der Woche wissen“.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T08:02<<< title=>>>Wirtschaft will Ukraine-Hilfen an deutsche Aufträge koppeln<<<]

Heute findet auch das 8. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum in Berlin statt. Anlässlich dessen fordert die deutsche Wirtschaft, die Ukraine-Hilfen stärker an eine Beteiligung deutscher Firmen an Aufträgen der Ukraine zu binden.

„Deutschland und die EU geben sehr viel Geld für die Ukraine, und dann gewinnen am Ende oft chinesische, indische und türkische Firmen die Ausschreibung, weil die nur nach dem Preis gehen“, sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, Michael Harms, zu „POLITICO“.

Die stärkere Lieferbindung der Hilfen ist eine von drei Forderungen an die Politik. Als Zweites fordert Harms, Handelsgeschäfte mit 100-prozentiger Bundesdeckung abzusichern. Der derzeit geltende Selbstbehalt privater Banken sei mit drei bis fünf Prozent zwar nicht groß, – doch Banken könnten solche Kredite nicht in ihre Bücher nehmen, sondern müssten sie sofort abschreiben. Drittens gehe es um transparentere Ausschreibungen in der Ukraine.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T07:00<<< title=>>>Am Montag gehen die Gespräche weiter<<<]

Das Treffen in Berlin zwischen Wolodymyr Selenskyj, Steve Witkoff, Jared Kushner und den Delegationen aus den Vereinigten Staaten und der Ukraine dauerte über fünf Stunden.

Beraten wurde intensiv über den 20-Punkte-Friedensplan, wirtschaftliche Agenden und weitere Themen. Es wurden große Fortschritte erzielt.

Es sind weitere Treffen am heutigen Tag vorgesehen.

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY: The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the…

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T06:32<<< title=>>>Pendeldiplomatie mit Russland<<<]

Russland nimmt nicht an den Gesprächen teil. Sollte es einen zwischen den USA, der Ukraine und den Europäern abgestimmten Friedensplan geben, wird weiter offen sein, ob und inwieweit Moskau den Vorschlägen zustimmen wird.

Vor den jüngsten Gesprächen hatte sich Russland eher argwöhnisch geäußert.

Es gibt keinen direkten Dialog mit der russischen Seite. Die amerikanische Seite übermittelt die Positionen jeweils zwischen der Ukraine und Russland.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-15T06:00<<< title=>>>NATO-Beitritt für Selenskyj „aussichtslos“<<<]

Auf dem Weg nach Berlin hatte Selenskyj einen kleinen Einblick in die aktuellen Verhandlungspositionen der ukrainischen Seite gegeben. Demnach sei es derzeit aussichtslos, als Sicherheitsgarantie auf einem NATO‑Beitritt zu beharren.

Als neues Verhandlungsziel gab er daher verbindliche „bilaterale Sicherheitsgarantien“ mit den USA und anderen Ländern aus.

Die Garantien sollten dabei in etwa dem Artikel 5 des NATO‑Vertrages entsprechen, also zumindest die Möglichkeit eines direkten militärischen Beistands im Falle einer erneuten russischen Invasion eröffnen. „Das ist bereits ein Kompromiss von unserer Seite“, teilte Selenskyj mit.

Kiew kann sich Selenskyj zufolge nicht erlauben, an ein Scheitern des derzeitigen Verhandlungsprozesses zu denken. Falls dieser doch scheitere, dann „müssen wir uns zusammenreißen, einen anderen Weg finden und erneut alles dafür tun, dass dieser Krieg endet“, sagte der Präsident.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-14T21:59<<< title=>>>Witkoff: „Große Fortschritte“ <<<]

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat ein positives Fazit der ersten Gesprächsrunde mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin gezogen. Es seien „große Fortschritte“ erreicht worden, erklärte Witkoff nach dem Treffen im Kanzleramt am Sonntagabend im Onlinedienst X.

Es seien „intensive Diskussionen über den 20-Punkte-Friedensplan, wirtschaftliche Agenden“ und weitere Themen geführt worden. Die Beratungen sollen nach Angaben der USA und der Ukraine am Montag fortgesetzt werden.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-14T21:12<<< title=>>>Gespräche für heute zu Ende – Fortsetzung am Montag<<<]

Die Gespräche zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner im Kanzleramt in Berlin sind am Sonntagabend vorerst zu Ende gegangen.

Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn teilte mit, nach dem gut fünfstündigen Austausch sei vereinbart worden, die Gespräche am Montag fortzusetzen. Der ukrainische Präsident werde sich am Montag dazu äußern.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-14T16:35<<< title=>>>So sieht der Kreml das Berliner Treffen<<<]

Die Beiträge der Europäer und der Ukraine zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump würden „wohl kaum konstruktiv sein“, kommentierte Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin, vor Beginn der Gespräche in Berlin.

„Darin liegt das Problem“, sagte Uschakow. Zugleich lobte er, dass die US-Seite die russische Position verstehe. Uschakow machte deutlich, dass Russland vor allem nicht von seinen Territorialforderungen abrücke.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-14T15:20<<< title=>>>Selenskyj für Einfrieren des Frontverlaufs<<<]

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin zu Beratungen eingetroffen. Im Kanzleramt wurde von Merz herzlich begrüßt. „Wir haben unser Treffen begonnen“, schrieb Selenskyj am Nachmittag im Onlinedienst Facebook. Dazu postete er Fotos, die zeigten, wie er den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner begrüßte.

Selenskyj sagte vor seiner Ankunft vor Reportern, er wolle die US-Unterhändler bei dem Treffen davon überzeugen, den Frontverlauf in der Ukraine einzufrieren.

„Die gerechteste mögliche Option ist, stehenzubleiben, wo wir sind“, sagte Selenskyj und fügte an: „Es handelt sich um einen Waffenstillstand: Die Parteien bleiben auf ihren Stellungen und versuchen anschließend, alle gemeinsamen Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen.“ Weiter sagte der ukrainische Präsident: „Ich weiß, dass Russland dies nicht positiv sieht, und ich würde mir wünschen, dass die Amerikaner uns in dieser Frage unterstützen.“

[etd-ticker-time=>>>2025-12-14T13:27<<< title=>>>Ukraine-Gespräche zunächst auf Beraterebene<<<]

Die US-Delegation, zu der auch der Sondergesandte Steve Witkoff gehört, hat am Sonntagvormittag zunächst Gespräche in einem Berliner Hotel geführt. Zu den Ukrainern in Uniform und Zivil zählten nach Angaben von dpa-Reportern Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow.

Umjerow fuhr gemeinsam mit Sautter zu dem Hotel, in dem zuvor die US-Delegation abgestiegen war. Der Ex-Minister ist Selenskyjs Chefunterhändler sowie Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine.

Nach Berlin kam auch der amerikanische Vier-Sterne-General Alexus Grynkewich. Nach Angaben seines Sprechers reiste der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa als ranghoher Vertreter des US-Militärs an, um den US-Verhandlern militärischen Rat zu geben – im Rahmen von Präsident Trumps Bemühungen um Frieden.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-14T13:06<<< title=>>>US-Delegation mit Witkoff und Kushner in Berlin<<<]

Eine US-Delegation ist in Berlin eingetroffen, um über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zu beraten. Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, trafen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Vormittag in einem Hotel im Zentrum der Bundeshauptstadt ein.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-14T08:20<<< title=>>>Merz kündigt „abschließende“ Ukraine-Gespräche an<<<]

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor den Ukraine-Beratungen in Aussicht gestellt, dass am Wochenende die Ansätze für ein Ende des Ukraine-Kriegs in Berlin „abschließend“ erörtert würden.

Mit Material von Nachrichtenagenturen