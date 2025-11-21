Trump wird sich mit demokratischem Sozialisten Mamdani im Weißen Haus treffen

In Kürze:

Trump trifft NYC-Bürgermeister Mamdani am Freitag im Weißen Haus.

am Freitag im Weißen Haus. Mamdani will Zusammenarbeit für die Stadt fördern.

fördern. Beide betonen erfolgreiche politische Zusammenarbeit für New York.

US-Präsident Donald Trump wird den designierten Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, am Freitag im Weißen Haus treffen. Damit kommt es zum ersten Treffen zwischen dem Präsidenten und dem demokratischen Sozialisten, der Anfang dieses Monats die Bürgermeisterwahl gewonnen hat.

Trump kündigt Treffen über Social Media an

„Der kommunistische Bürgermeister von New York City, Zohran ‚Kwame‘ Mamdani, hat um ein Treffen gebeten“, erklärte Trump am Mittwoch in einem Beitrag auf Truth Social, seiner Social-Media-Plattform. „Wir haben vereinbart, dass dieses Treffen am Freitag, dem 21. November, im Oval Office stattfinden wird. Weitere Details folgen!“

Vor der Wahl unterstützte Trump Mamdanis Herausforderer Andrew Cuomo. Cuomo ist Demokrat und kandidierte als Unabhängiger. Trump drohte zudem, die Bundesmittel für die Stadt zu kürzen, falls Mamdani, der offizielle Kandidat der Demokraten, die Wahl gewinnen sollte.

Mamdani: Linkspolitische Agenda und Amtsantritt

Mamdani, Mitglied der New Yorker Staatsversammlung für Teile von Queens, trat im Wahlkampf mit linkspolitischen Programmen an. Er soll am 1. Januar 2026 als Bürgermeister vereidigt werden und damit Eric Adams nachfolgen.

Der designierte Bürgermeister präsentierte sich als Gegner von Trumps Agenda. Anfang dieser Woche teilte er mit, dass sein Übergangsteam das Weiße Haus kontaktiert habe.

„Mein Team hat das Weiße Haus kontaktiert, um ein Versprechen zu erfüllen, das ich den New Yorkern im Laufe dieses Wahlkampfs gegeben habe“, sagte Mamdani am Montag gegenüber Reportern.

Trump signalisiert Interesse an Treffen

Trump, der selbst aus New York stammt, signalisierte bereits am Sonntag sein Interesse an einem Treffen mit Mamdani. „Der Bürgermeister von New York möchte sich mit uns treffen. Wir werden etwas arrangieren“, sagte Trump. „Wir wollen, dass alles gut für New York läuft.“

Bereits während einer Rede am 5. November beim America Business Forum in Miami erwähnte Trump den designierten Bürgermeister. „Wir haben letzte Nacht ein wenig Souveränität in New York verloren, aber wir werden uns darum kümmern“, sagte er damals.

Trotz seiner Bedenken gegenüber Mamdanis politischem Programm betonte Trump: „Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir werden ihnen helfen. Wir wollen, dass New York erfolgreich ist. Wir werden ihnen ein wenig helfen.“

Mamdani belässt Polizeikommissarin Tisch im Amt

Nach seiner Wahl entschied Mamdani, die New Yorker Polizeikommissarin Jessica Tisch im Amt zu belassen. Sie hatte sich zuvor um die Bekämpfung von Korruption innerhalb der Abteilung bemüht. Mamdani hatte zuvor Kürzungen bei der Polizei gefordert. Tisch stimmte zu, in ihrer Rolle zu bleiben.