Tschechien: EU-skeptische Koalition unter Regierungschef Babiš wird vereidigt
Eine Koalition aus nationalistischen und Europa-skeptischen Parteien unter dem Regierungschef Andrej Babis soll am Montag in Tschechien vereidigt werden.
Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl wird in Tschechien am Montag eine neue Regierung vereidigt. Die Koalition aus nationalistischen und europaskeptischen Parteien unter dem Regierungschef Andrej Babiš soll um 09.00 Uhr vereidigt werden. Babiš wurde Anfang der Woche offiziell von Präsident Petr Pavel zum Regierungschef ernannt.
Babis‘ Partei Ano war Anfang Oktober als Sieger aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Er steht nun an der Spitze einer EU-skeptischen Koalition mit der rechtsgerichteten Autofahrerpartei und der rechtsextremen SPD. Die neue Regierung dürfte einen europa- und ukrainekritischeren Kurs als die vorherige einschlagen. Im Wahlkampf hatte Babiš verkündet, Hilfen für die Ukraine zu kürzen.(afp/red)
