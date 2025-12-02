Ukraine-Gespräche: US-Sondergesandter Witkoff trifft Putin – Russland erobert strategische Städte

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist am Dienstag nach Moskau, um mit Präsident Wladimir Putin über den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu sprechen.

Vorab zeigte sich die US-Seite optimistisch über die Aussicht auf Fortschritte. Gleichzeitig erklärte Russland, die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine unter Kontrolle gebracht zu haben.

[etd-related posts=“5320500″]

Treffen und Verhandlungen

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte das Treffen für den Nachmittag an. Grundlage der Gespräche ist der vor rund anderthalb Wochen vorgestellte US-Plan zur Beendigung des Konflikts. Der Plan wurde nach Gesprächen in Genf unter Beteiligung europäischer Vertreter überarbeitet, um die Position der Ukraine stärker zu berücksichtigen.

Am Wochenende berieten Witkoff und der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow in Florida über den Plan. Umerow sprach von bedeutenden Fortschritten, betonte jedoch, dass bei einigen schwierigen Punkten noch weitere Arbeit erforderlich sei.

[etd-related posts=“5320552″]

Europäische Beteiligung

Am Montag wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Paris von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen. Selenskyj betonte, dass Russland nicht für den Krieg belohnt werden dürfe. Anschließend reiste er nach Irland, wo Treffen mit Premierminister Micheal Martin und Chefunterhändler Umerow geplant waren.

Zuvor hatten Macron und Selenskyj Telefonate mit Witkoff, Umerow und mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs geführt, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz. Macron unterstrich, dass eine europäische Beteiligung an den Verhandlungen notwendig sei und bedankte sich zugleich bei den USA für ihre Vermittlerrolle.

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte vor einseitigen Verhandlungen und hob hervor, dass die Ukraine nicht unter unverhältnismäßigem Druck Zugeständnisse machen sollte.

[etd-related posts=“5320345″]

Aktuelle Lage an der Front

Russland teilte am Montag mit, dass die Armee Pokrowsk sowie die Stadt Wowtschansk unter ihre Kontrolle gebracht habe. Die Städte sind strategisch wichtig: In Pokrowsk kreuzen sich mehrere Straßen und Bahnstrecken, die für die Versorgung der ukrainischen Truppen entscheidend sind.

Die Einnahme könnte die Versorgung ukrainischer Truppen an anderen Fronten erschweren und einen russischen Vormarsch in Richtung der Städte Kramatorsk und Slowjansk erleichtern. In Myrnograd droht ukrainischen Soldaten zudem eine Einkreisung.

Hintergrund der Kämpfe

Pokrowsk war seit Monaten umkämpft, Wowtschansk seit Mai 2024. Ukrainische Truppen hatten wiederholt Verstärkungen geschickt, darunter auch Spezialeinheiten. Die Fronten waren in den vergangenen Monaten weitgehend stabil geblieben. Russische Behörden bezeichneten die Einnahme von Wowtschansk als einen wichtigen Schritt zur Erreichung militärischer Ziele. (afp/red)