Ukraine meldet weiter Kämpfe um Pokrowsk trotz russischem Eroberungsanspruch
Nachdem Russland die Eroberung von Pokrowsk verkündet hat, hat die ukrainische Seite am Dienstag andauernde Kämpfe in der ostukrainischen Stadt gemeldet. Die ukrainische Armee sei in Pokrowsk mit Such- und Angriffstruppen im Einsatz, erklärte das östliche Kommando des ukrainischen Militärs in Onlinemedien.
„Die Eliminierung des Feindes in städtischen Gebieten in Pokrowsk dauert an“, hieß es weiter. Russische Soldaten, die im Zentrum der Stadt die russische Flagge gehisst hätten, seien geflüchtet. Dies sei lediglich eine Propaganda-Aktion gewesen.
Russland hatte am Montag gemeldet, die strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk nach monatelangen Kämpfen erobert zu haben. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das russische Soldaten beim Hissen der Flagge auf einem zentralen Platz zeigen soll.
[etd-related posts=“5320709″]
Strategische Bedeutung von Pokrowsk
Nach Angaben des Kreml wurde der russische Präsident Wladimir Putin bereits am Sonntagabend von Generalstabschef Waleri Gerassimow über eine Einnahme von Pokrowsk informiert.
Die Stadt in der Industrieregion Donezk, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten, hat vor allem strategische Bedeutung: In Pokrowsk kreuzen sich mehrere Straßen und Bahnstrecken, die Bergbaustadt ist für die logistische Versorgung der ukrainische Armee daher von entscheidender Bedeutung.
Die russische Armee brachte zudem nach eigenen Angaben die seit Mai 2024 umkämpfte Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw unter ihre Kontrolle. (afp/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion