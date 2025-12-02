Ukraine meldet weiter Kämpfe um Pokrowsk trotz russischem Eroberungsanspruch

Nachdem Russland die Eroberung von Pokrowsk verkündet hat, hat die ukrainische Seite am Dienstag andauernde Kämpfe in der ostukrainischen Stadt gemeldet. Die ukrainische Armee sei in Pokrowsk mit Such- und Angriffstruppen im Einsatz, erklärte das östliche Kommando des ukrainischen Militärs in Onlinemedien.

„Die Eliminierung des Feindes in städtischen Gebieten in Pokrowsk dauert an“, hieß es weiter. Russische Soldaten, die im Zentrum der Stadt die russische Flagge gehisst hätten, seien geflüchtet. Dies sei lediglich eine Propaganda-Aktion gewesen.

Russland hatte am Montag gemeldet, die strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk nach monatelangen Kämpfen erobert zu haben. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das russische Soldaten beim Hissen der Flagge auf einem zentralen Platz zeigen soll.

[etd-related posts=“5320709″]

Strategische Bedeutung von Pokrowsk

Nach Angaben des Kreml wurde der russische Präsident Wladimir Putin bereits am Sonntagabend von Generalstabschef Waleri Gerassimow über eine Einnahme von Pokrowsk informiert.

Die Stadt in der Industrieregion Donezk, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten, hat vor allem strategische Bedeutung: In Pokrowsk kreuzen sich mehrere Straßen und Bahnstrecken, die Bergbaustadt ist für die logistische Versorgung der ukrainische Armee daher von entscheidender Bedeutung.

Die russische Armee brachte zudem nach eigenen Angaben die seit Mai 2024 umkämpfte Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw unter ihre Kontrolle. (afp/red)