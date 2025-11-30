Ukrainische und US-Delegation beraten über Friedensplan

Die USA und die Ukraine diskutieren heute im US-Bundesstaat Florida Wege für ein Ende des Ukraine-Krieges.

Für die US-Seite sollen laut übereinstimmenden Medienberichten Außenminister Marco Rubio, der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, und Jared Kushner an dem Treffen teilnehmen. Das Team der Ukraine wird von Delegationsleiter Rustem Umjerow angeführt.

Gestern gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky bekannt, ein Verhandlungsteam in die USA zu Gesprächen entsandt zu haben.

Selenskyj: Ukraine arbeitet konstruktiv mit

In seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft sagte Selenskyj, „es ist durchaus realistisch, in den nächsten Tagen die Schritte zu finalisieren, um zu bestimmen, wie der Krieg würdig beendet werden kann“. Es müssten rasch und substanziell die notwendigen Schritte ausgearbeitet werden.

„Die Ukraine arbeitet weiterhin auf möglichst konstruktive Weise mit den Vereinigten Staaten zusammen“, teilte er weiter mit.

[etd-related posts=“5318274,5317196″]

Ursprünglich führte der Bürochef von Selenskyj, Andrij Jermak, die Verhandlungen; er trat am 28. November zurück, nachdem Korruptionsermittler seine Wohnräume durchsucht hatten.

Selenskyj fasste deshalb die Verhandlungsdelegation per Dekret neu. Auch Umjerows Name fiel schon im Zusammenhang mit den Korruptionsermittlungen, er wies jede Beteiligung zurück.

Umjerow erklärte, dass er in den USA um die nächsten Schritte für einen gerechten und dauerhaften Frieden ringen wolle. Er verhandelte in diesem Jahr auch schon mehrfach mit russischen Vertretern in Istanbul.

Ergebnisse waren unter anderem Austausche von Gefangenen und getöteten Soldaten. Er soll später erneut Gespräche mit der russischen Seite führen.

[etd-related posts=“5312591,5318074″]

US-Vertreter kommende Woche in Moskau erwartet

US-Vertreter werden in der ersten Hälfte der kommenden Woche auch zu Verhandlungen über den Plan von Trump in Moskau erwartet. Nach Kremlangaben sollen die eingearbeiteten Vorschläge der Ukraine und der EU auch Russland vorliegen.

Allerdings ist unklar, ob Russland einer solchen Fassung zustimmen wird. Moskau ist in den vergangenen Monaten von seinen Kriegszielen nicht abgerückt und besteht nach wie vor auf Gebietsabtretungen im Donbass zu seinen Gunsten, einem Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft und einem nur begrenzt verteidigungsfähigen Militär. (dpa/red)