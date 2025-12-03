US-Gesandte treffen Putin zu Ukraine-Friedensgesprächen – Kompromiss noch offen

In Kürze:

US-Sondergesandter Witkoff und Jared Kushner führten konstruktive Gespräche mit Putin über die Ukraine, ein Konsens wurde jedoch nicht erreicht

mit Putin über die Ukraine, ein Konsens wurde jedoch nicht erreicht Das Weiße Haus zeigt sich optimistisch: Ein 28-Punkte-Friedensplan sieht Zugeständnisse, Sanktionen und Sicherheitsgarantien vor

Ein 28-Punkte-Friedensplan sieht Zugeständnisse, Sanktionen und Sicherheitsgarantien vor Selenskyj lobt Fortschritte, betont aber die schwierige Kontrolle über ukrainische Gebiete; Russland meldet militärische Erfolge, die Kiew als Propaganda einstuft

Die jüngsten Gespräche über die Ukraine zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff, Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sind laut Kreml „konstruktiv“ verlaufen – ein Konsens wurde jedoch nicht erreicht.

Yuri Ushakov, Putins oberster außenpolitischer Berater, erklärte nach dem fünfstündigen Treffen im Kreml: „Kompromisse wurden noch nicht gefunden. Es gibt noch viel Arbeit zu tun.“

Russland beansprucht gesamte Donbas-Region

Ushakov übermittelte Grüße Putins an Trump, machte jedoch keine konkreten Details publik. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Gespräche die sogenannte „territoriale Frage“ behandelten – Russlands Anspruch auf die gesamte Donbas-Region, von der ukrainische Streitkräfte derzeit mindestens 4.900 Quadratkilometer kontrollieren.

„Einige amerikanische Entwürfe wirken mehr oder weniger akzeptabel, müssen aber noch diskutiert werden“, sagte Ushakov. „Einige der uns vorgeschlagenen Formulierungen sind für uns nicht geeignet, das heißt – die Arbeit wird fortgesetzt.“

Zuvor waren Witkoff und Kushner gemeinsam mit Kirill Dmitriev, CEO des Russian Direct Investment Fund und Putin-Vertrauter, durch den Roten Platz in Moskau gegangen, bevor sie den Kreml betraten.

Die Gespräche stehen im Rahmen von Trumps Bemühungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, der nun seit fast vier Jahren anhält. Witkoff und Putin hatten sich zuletzt im August getroffen.

Optimismus aus dem Weißen Haus

White-House-Presse­sprecherin Karoline Leavitt zeigte sich optimistisch: „Sie haben sehr gute Gespräche mit den Ukrainern in Florida geführt. Und jetzt ist Sondergesandter Witkoff natürlich auf dem Weg nach Russland.“

Das Weiße Haus bestätigte zudem, dass ein 28-Punkte-Friedensplan ausgearbeitet worden sei. Dieser sieht unter anderem territoriale Zugeständnisse der Ukraine, eine Begrenzung ihrer Streitkräfte sowie den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft vor.

Gleichzeitig würde Russland von Sanktionen entlastet, eingefrorene russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau in der Ukraine genutzt und zugesichert, keine weiteren Angriffe auf die Ukraine oder andere europäische Länder zu unternehmen.

Seitdem haben europäische Staaten einen alternativen Plan vorgelegt, und Verhandlungen zwischen Kiew und Washington fanden sowohl in Genf als auch in Florida statt.

Rubio betont langfristigen Wohlstand für Ukraine

Nach dem Treffen in Florida am 30. November erklärte Außenminister Marco Rubio: „Es geht nicht nur um die Bedingungen, die die Kämpfe beenden. Es geht auch um Bedingungen, die der Ukraine langfristigen Wohlstand sichern. … Ich denke, wir haben heute darauf aufgebaut, aber es gibt noch viel Arbeit.“

Rubio fügte hinzu: „Das Endziel ist offensichtlich nicht nur das Ende des Krieges. Es geht auch darum, einen Kriegsabschluss zu erreichen, der die Ukraine souverän und unabhängig lässt und ihr echte Wohlstandschancen eröffnet.“

Witkoff und Kushner waren an den Gesprächen aktiv beteiligt. Putin hatte zuvor angedeutet, dass der US-unterstützte Friedensplan als Grundlage für eine Beendigung des Krieges dienen könnte. Bei einem Besuch in Kirgisistan am 27. November sagte er: „Im Allgemeinen stimmen wir überein, dass dies die Basis für künftige Vereinbarungen sein könnte.“

Die Sicht der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich nach einem Besuch in Paris am 1. Dezember positiv über die Fortschritte: „Der Friedensplan sieht besser aus nach den jüngsten Gesprächen unseres Teams mit den Amerikanern.“

Gleichzeitig betonte er, dass die Kontrolle über international anerkannte ukrainische Gebiete „das komplizierteste“ Thema bleibe.

Am selben Tag reiste Selenskyj zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Irland, wo er den Taoiseach Micheal Martin und die neue Präsidentin Catherine Connolly treffen wird. Irland gehört nicht zur NATO, da das Land traditionell eine Politik militärischer Neutralität verfolgt.

An der Front: Pokrovsk/Krasnoarmeysk

Währenddessen lobte der russische Staatschef Putin seine Militärkommandeure für die angebliche vollständige Einnahme der Stadt Pokrovsk im Osten der Ukraine.

„Ich möchte Ihnen für die Ergebnisse unserer Arbeit in Krasnoarmeysk danken. Ich möchte Ihnen und dem gesamten Kommando und Personal der Gruppe danken. Natürlich möchte ich den Soldaten danken, unseren Leuten, die diese Kampfmissionen ausführen“, sagte er bei einem Besuch eines Kommandopostens am 30. November.

Russland verwendet für die Stadt den sowjetischen Namen Krasnoarmeysk. Putin erklärte weiter: „Das ist ein wichtiges Gebiet. Wir alle verstehen, wie wichtig es ist. Und dies wird sicherstellen, dass wir alle wichtigen Ziele, die zu Beginn der speziellen Militäroperation gesetzt wurden, schrittweise erreichen. Danke.“

Kiew wies die russischen Angaben zurück. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bezeichnete die Meldungen auf Telegram als: „Einen weiteren Versuch des Kremls, ein inszeniertes ‚Fahnenpflanzungs‘-Video für Propagandazwecke zu nutzen, um die Teilnehmer internationaler Verhandlungen zu beeinflussen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Talks on Ukraine With Witkoff, Kushner ‘Constructive’ But No Consensus Reached: Kremlin“. (deutsche Bearbeitung zk)