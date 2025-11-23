US-Vertreter Lutnick und Greer zu Gesprächen mit EU-Handelsministern in Brüssel

US-Handelsminister Howard Lutnick und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer kommen am Montag zu Gesprächen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel zusammen. Die US-Vertreter nehmen an einer Sitzung der Handelsminister aus den 27 EU-Ländern teil. Es ist das erste Mal seit Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump und dem von ihm angezettelten Zollstreit, dass Lutnick und Greer nach Brüssel reisen.

Die EU-Staaten wollten sich im Vorfeld auf eine Liste mit Forderungen abstimmen. Sie wollen in den Gesprächen erreichen, dass die USA ihre Zölle auf bestimmte Produkte aufheben – darunter wahrscheinlich Wein, Spirituosen und möglicherweise Pasta.

Auf Grundlage einer Einigung zwischen Brüssel und Washington vom Sommer gilt derzeit ein Zollsatz von 15 Prozent. Außerdem dürfte es um die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sowie den Umgang mit China gehen.(afp/red)